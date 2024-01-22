成功協調傅崐萁 「韓江配」選院長

國民黨22日確定由韓國瑜與江啟臣出馬競選立法院正副院長，而原本要競爭院長的立委傅崐萁為顧全大局，表態願支持兩人！國民黨22日開完立委座談會後，由黨主席朱立倫帶領韓、江與傅3人召開記者會，傅崐萁也表態支持「韓江配」，並呼籲要採記名投票。民眾黨準立委黃珊珊回應表示，26日會開會討論。

感謝小傅犧牲小我

朱立倫指出，國民黨作為國會最大黨，未來針對國會改革將全力以赴，並結合所有在野力量展現團結。他強調，國民黨雖然要團結，但也相當重視黨內民主機制，因此感謝傅崐萁最後全力支持韓國瑜與江啟臣搭配，參選立法院長正副院長，且黨團未來在立法院投票都會亮票，以示團結。

朱立倫同時呼籲民進黨，在立院院長選舉上不要動用金錢、權力交換與奧步等手段爭取大位。韓國瑜亦說，執政黨連續三任執政，在野黨若無法強力監督將是失職，他相當感謝傅崐萁犧牲小我、顧全大局，傅在選舉期間相當關心每個立委的選情，建立了良好情誼，非常感謝他在選舉期間的付出。

小傅盼投票記名

韓國瑜也強調，行政與立法分立，就是要制衡賴清德總統心中支持「台獨黨綱」的想法，國民黨要以「親美和中」、「中華民國憲法的九二共識」等理念回應，並全力支持國會改革。江啟臣則說，60%民眾沒有投給民進黨就是希望改革過去全面執政、一黨獨大的多數暴力現象，國會改革也不是今天才有的議題，若當選副院長會與所有立委一起討論。

「地方議長投票已經採取記名，但國會卻仍未採用！」傅崐萁強調，過去國會功能不彰，才讓行政部門為所欲為，因此應全力推動國會改革，韓國瑜具有行動力與戰鬥力，江啟臣也有遠大的眼光，因此他表達支持。但會後媒體追問傅是否要競選黨團總召，還有要如何與民眾黨合作等議題，4人都沒有回答，並快步離開會場。

白28日才會接招

對於立法院長選舉，黃珊珊在稍早記者會回應指出，想要擔任立法院正副院長的人，應該要對國會改革有些想法，不是單純地推出人選，這不是民眾所樂見的，民眾黨團預計26日開會討論，28日後才會做出相關決定。

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