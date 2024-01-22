立院龍頭之戰 傅崐萁今喊挺韓江配 蔣萬安點出這8字

立法院龍頭之爭，國民黨推出「韓江配」，國民黨立委傅崑萁昨天才簽署五點國會改革，被認為要爭取立院寶座、並向民眾黨拉票，不過今天傅崐萁突然拉起國民黨立委江啟臣與不分區立委當選人韓國瑜的手，喊政治是一時的，兄弟是永遠的，國民黨不團結沒有未來，支持韓江配。台北市長蔣萬安今天被問及國會龍頭之爭，蔣說，他相信國民黨團會「團結一致、發揮戰力」。

蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式受訪，被問及國會龍頭之爭，蔣萬安說，他了解今天會開座談會，一定會有相關討論與溝通，但是最重要，民眾對於國民黨在立院有相當高的期待，要能夠強力發揮強力監督施政，扮演這樣的角色。

蔣萬安說，「所以每一位立委、國民黨團成員都是我們的資產」，要發揮戰力，一定要團結一致，所以他相信，黨團一定是在這一屆最能發揮戰力、團結一致。

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