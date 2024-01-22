朱籲黨挺韓當院長 傅盼黨內假投票
國民黨要推誰當立法院長還有變數！黨主席朱立倫22日在新科立委座談會上，呼籲黨要團結，支持準立委韓國瑜當立法院長，但同黨立委傅崐萁會前受訪時，希望黨內可以進行假投票，確定誰獲得多數支持才出來選立法院長。傅崐萁也說，他支持國會改革，盼結合民眾黨力量落實相關主張。
力挺韓國瑜當院長
朱立倫會前致詞表示，國民黨在這次總統與立委選舉中展現了團結意志，因此區域立委與原住民都單獨過半，而在國會也成為第一大黨。他也笑著說身旁的韓國瑜與他都擔任過第四屆立委，還有賴士葆、楊瓊瓔等人，國民黨要尊重資深，但同時也要走年輕化的路，本次立委就有10人是40歲以下。
他強調，國民黨要與民意站在一起，民眾不希望選後再看到朝野為了立法院長的位置在進行權謀相爭，他希望能團結民眾黨完成國會改革的主張。朱立倫還點名立委王鴻薇說，她過去常揭弊，民進黨因佔有國會絕對多數所以可以不用理睬她，現在執政黨就無法輕易逃避監督。
「我希望立法院長可以支持韓國瑜！」朱立倫指出，希望大家團結支持韓國瑜，而新國會的挑戰不只是立法院長之位，還有位來各項議題的監督、質詢與調查，盼在野黨能夠一起監督，才不會辜負60%投給在野勢力的民眾。不過朱立倫並沒有提到支持「韓江配」。
小傅盼黨內假投票
但傅崐萁在會前受訪時說，這屆國會因為三黨不過半，所以是國會改革最好時機，過去一黨獨大很多事情都是和稀泥，但美國都有國會調查權、聽證權與不得藐視國會權，過去各政權都有腐敗就是因為國會自我閹割，而他很有信心參選國會領袖，可以與民眾黨合作，推動國會正常化。
「假投票是國民黨重要的民主傳統，不可放棄！」傅崐萁直言，過去前立法院長王金平、立委曾永權與前副院長洪秀柱都是經過假投票產生的人選，希望國民黨能繼續維持這樣的傳統。但他也保證，國民黨在立法院長選舉不可能出現跑票的狀況。
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