快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

黃國昌劍指2026新北市長？ 葉元之：我來選都比他有實力

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨不分區立委當選人黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨不分區立委當選人黃國昌。圖／聯合報系資料照

立院龍頭之戰，外界關注民眾黨8席票動向，其中準立委黃國昌因透露有簽兩年後離開國會的承諾書，服務處又設在板橋，被外界視為在為2026年新北市長選舉布局。對此，國民黨立委當選人葉元之在政論節目中說：「我來選都比他有實力」，引發熱議。

這次立委113席中，藍營取得54席、綠營51席、白營8席，呈「三黨不過半」，因此民眾黨的票相當關鍵，而黃國昌先前被點名是否會「藍白合」，他給了軟釘子，更簽下承諾書兩年後離開立院，加上服務處落腳在板橋區，還在新北市多處舉辦「聆聽小草的聲音」座談會，被外界認為是劍指2026年的新北市長，雖他本人表態「現在講這個太快」，但整起事件也引起高度討論。

葉元之昨（21）日在節目《大選陪審團》表示，若黃國昌真的要挑戰新北，國民黨應該不會跟他合作，「我覺得我選新北市，可能都比他有實力，也在地方服務五年多，把過去八年的綠地變藍天」。不過此話一出，全場笑翻，主持人也虧說「你才贏幾百、一千票，現在講話很大聲耶」。

葉元之也說，不要自己想的太厲害，還是要謙虛一點，黃國昌也不是自己選上的立委，他是不分區，本來也沒有為民眾黨做什麼，忽然前兩個月加入民眾黨，就當不分區立委。

另外，民進黨不分區落選人、政治評論員王義川也說，黃國昌心裡當然想選新北市長，他要的是那個聲量，但上次要連任新北立委時他就放棄了，因為沒做什麼地方服務，王義川認為「如果黃國昌要選新北，困難會更大」。

黃國昌 民眾黨 葉元之 國民黨 藍白合

延伸閱讀

滑交友軟體…女方職業曝光竟讓他秒解暈：確信該斷絕來往

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

勞斯萊斯現身加油站洗車…他喊「為啥嚇員工」 網驚：體驗平民生活

台積電重押半導體…他喊「為啥不開銀行、保險」 網神譬喻：看看三星

相關新聞

戲劇性發展 傅崐萁突拉韓國瑜、江啟臣喊「兄弟是永遠的」支持韓江配

國民黨立法院正副院長之爭出現戲劇變化，國民黨中央委員會政策委員會上午舉辦第11屆新科立委座談會，國民黨立委傅崐萁突然拉起...

立院龍頭之戰 傅崐萁今喊挺韓江配 蔣萬安點出這8字

立法院龍頭之爭，國民黨推出「韓江配」，國民黨立委傅崑萁昨天才簽署五點國會改革，被認為要爭取立院寶座、並向民眾黨拉票，不過...

壓力太大？李四川自嘲頭髮愈像韓國瑜 蔣萬安讚年輕有型 理髮師是誰？

立院龍頭之爭，北市副市長李四川上周六在臉書貼文挺不分區立委當選人韓國瑜，並且有感而發說，「你看在高雄的我，與在台北的我有...

黃國昌劍指2026新北市長？ 葉元之：我來選都比他有實力

立院龍頭之戰，外界關注民眾黨8席票動向，其中準立委黃國昌因透露有簽兩年後離開國會的承諾書，服務處又設在板橋，被外界視為在為2026年新北市長選舉布局。對此，國民黨立委當選人葉元之在政論節目中說：「我來選都比他有實力」，引發熱議。

國會若綠白合…游淑慧喊「樂觀其成」：民眾黨不演了

立院龍頭之戰，民眾黨成關鍵角色，究竟會形成「藍白合」、「綠白合」局面？抑或是民眾黨8席票都投給自己？引發外界關注。對此，國民黨台北市議員游淑慧表態，如果民眾黨最後要跟民進黨合作，她也「樂觀其成」。

國民黨「國會最大黨」實力脆弱 能否為民喉舌大家都在看

國民黨贏回「國會最大黨」，是維繫國民黨士氣不墜的關鍵。然而，國民黨和民進黨在立法院內其實只有一席之差，在最赤裸裸的國會權力交易場裡，這一席之差隨時可能因為某人「尿遁」或「難以克服」的因素而變卦，所以8席的民眾黨才有「關鍵小黨」的底氣，只是民眾黨一出手，藍綠兩黨都猛澆冷水，民進黨總召柯建銘更以「沒用的8席」來譏諷白營，也讓民眾黨想把自己當籌碼，有沒有實質談判的本錢，其實自己也很心虛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。