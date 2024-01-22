黃國昌劍指2026新北市長？ 葉元之：我來選都比他有實力
立院龍頭之戰，外界關注民眾黨8席票動向，其中準立委黃國昌因透露有簽兩年後離開國會的承諾書，服務處又設在板橋，被外界視為在為2026年新北市長選舉布局。對此，國民黨立委當選人葉元之在政論節目中說：「我來選都比他有實力」，引發熱議。
這次立委113席中，藍營取得54席、綠營51席、白營8席，呈「三黨不過半」，因此民眾黨的票相當關鍵，而黃國昌先前被點名是否會「藍白合」，他給了軟釘子，更簽下承諾書兩年後離開立院，加上服務處落腳在板橋區，還在新北市多處舉辦「聆聽小草的聲音」座談會，被外界認為是劍指2026年的新北市長，雖他本人表態「現在講這個太快」，但整起事件也引起高度討論。
葉元之昨（21）日在節目《大選陪審團》表示，若黃國昌真的要挑戰新北，國民黨應該不會跟他合作，「我覺得我選新北市，可能都比他有實力，也在地方服務五年多，把過去八年的綠地變藍天」。不過此話一出，全場笑翻，主持人也虧說「你才贏幾百、一千票，現在講話很大聲耶」。
葉元之也說，不要自己想的太厲害，還是要謙虛一點，黃國昌也不是自己選上的立委，他是不分區，本來也沒有為民眾黨做什麼，忽然前兩個月加入民眾黨，就當不分區立委。
另外，民進黨不分區落選人、政治評論員王義川也說，黃國昌心裡當然想選新北市長，他要的是那個聲量，但上次要連任新北立委時他就放棄了，因為沒做什麼地方服務，王義川認為「如果黃國昌要選新北，困難會更大」。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言