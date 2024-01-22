黃國昌劍指2026新北市長？ 葉元之：我來選都比他有實力

立院龍頭之戰，外界關注民眾黨8席票動向，其中準立委黃國昌因透露有簽兩年後離開國會的承諾書，服務處又設在板橋，被外界視為在為2026年新北市長選舉布局。對此，國民黨立委當選人葉元之在政論節目中說：「我來選都比他有實力」，引發熱議。

這次立委113席中，藍營取得54席、綠營51席、白營8席，呈「三黨不過半」，因此民眾黨的票相當關鍵，而黃國昌先前被點名是否會「藍白合」，他給了軟釘子，更簽下承諾書兩年後離開立院，加上服務處落腳在板橋區，還在新北市多處舉辦「聆聽小草的聲音」座談會，被外界認為是劍指2026年的新北市長，雖他本人表態「現在講這個太快」，但整起事件也引起高度討論。

葉元之昨（21）日在節目《大選陪審團》表示，若黃國昌真的要挑戰新北，國民黨應該不會跟他合作，「我覺得我選新北市，可能都比他有實力，也在地方服務五年多，把過去八年的綠地變藍天」。不過此話一出，全場笑翻，主持人也虧說「你才贏幾百、一千票，現在講話很大聲耶」。

葉元之也說，不要自己想的太厲害，還是要謙虛一點，黃國昌也不是自己選上的立委，他是不分區，本來也沒有為民眾黨做什麼，忽然前兩個月加入民眾黨，就當不分區立委。

另外，民進黨不分區落選人、政治評論員王義川也說，黃國昌心裡當然想選新北市長，他要的是那個聲量，但上次要連任新北立委時他就放棄了，因為沒做什麼地方服務，王義川認為「如果黃國昌要選新北，困難會更大」。

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