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綠明立委共識營 賴清德親赴喊話

聯合報／ 記者丘采薇林銘翰／台北報導

新國會二月一日報到，民進黨立法院黨團明將針對第十一屆立委及幕僚舉辦共識營，總統當選人、民進黨主席賴清德將出席。賴清德也將於一月廿九日再出席新一屆黨團成立籌備會議，精神喊話新國會沒過半的民進黨團「上緊發條」。

民進黨立委許智傑表示，賴清德親赴民進黨立法院黨團有三大意義，包括宣誓對民意機關的尊重，直接面對面跟立法委員溝通；同時，彰顯其重視責任政治，願意到第一線為政策背書；還有，回應在野黨要求的國情報告，用行動證明未來不排除到立法機關溝通。

根據規畫，明天共識營將由賴清德到場致詞，隨後由立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘說明民主國會及立法院黨團運作。未來民進黨團總召，可望由「永遠的總召」柯建銘續任；其他幹部將由具有國會經驗的連任立委優先擔任。

另據了解，民進黨團評估，未來在立院八個常設委員會仍會順利奪得召委席次，但民進黨團在新國會未過半，最憂心的是法案在程序委員會可能被在野黨聯手阻擋，「舉手舉輸人」。雖然民進黨過去曾經與小黨如時代力量等合作，但面對民眾黨堅持「團進團出」的態度，民進黨擔憂「藍白合」可能控制程序委員會，未來民進黨的日子不會好過。

不過，也有民進黨資深立委認為不用那麼悲觀，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊過去與民進黨關係不錯，也是可以溝通的人，未來朝野協商，民眾黨不見得鐵板一塊，只要拿出誠意，彼此都有空間可談。

民進黨立委王定宇表示，共識營除了讓新科立委與各部會互相認識、熟悉業務，也希望這些新任立委能盡快進入狀況為國家服務；賴清德到場勉勵，顯示他對國會的重視，未來三黨不過半的國會，民進黨立法院黨團的戰鬥力，對於國家的穩定、政策的推行有至關重要的影響。許智傑表示，他看好賴清德做事認真、親力親為，有助於國政推動，也能加強人民信賴感。

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