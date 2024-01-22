游錫堃：立院正副院長很多可能組合 很有彈性

國民黨立委傅崐萁有意挑戰立法院長，民進黨發言人卓冠廷昨天表示，國會議長選舉有既有的民主程序，「我們尊重新國會，現階段沒有評論」；立法院長游錫堃昨回宜蘭參加立委陳歐珀感恩茶會時表示，立法院正副院長選舉經由黨團決定人選，有很多可能組合、很有彈性，他無法預判，何況他還不是黨團通過的候選人，身為院長的他要維持職權中立。

據了解，傅崐萁要參選立法院長一事，選舉結束後已傳遍整個立法院，民進黨也早有情資，民進黨立院黨團目前仍不打算藉由國民黨內亂運作相關事宜。民進黨資深立委說，現階段藍綠合作有難度，立法院正副院長選舉，各政黨將依往例亮票，評估各黨「團進團出」機率高，除非國民黨近日分裂到難以解決才有運作機會。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，傅崐萁擅長在國民黨內搞分裂，站在花蓮人立場，當地區域立委只有一席，擔任院長或副院長後可能無法做好立委服務，影響花蓮人權益。

游錫堃日前拋出小黨也可擔任議長說法，民進黨立院黨團總召柯建銘與民眾黨立委陳琬惠皆持不同意見，認為應支持各自政黨。游錫堃說，院長職權在處理國會行政、朝野政黨協商及推動國會外交等事務，對於實質議案是否通過，是站在協調者和仲裁者角色，他擔任院長四年來沒有提任何案，維持職權中立。

至於民進黨會否主動與國民黨合作？游錫堃重申，依照立法院組織法第三條規定，院長、副院長是不參加黨務活動，職權是中立，對於各政黨要怎麼合作，都不在現任院長或未來有可能當院長的人決定。

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