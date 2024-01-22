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立院長支持哪一邊 柯文哲：最後期限1月28日
國民黨立委傅崐萁有意角逐立法院長，民眾黨主席柯文哲昨表示，民眾黨已提出國會改革訴求，到現在為止僅傅崐萁回應，「先表達願意支持國會改革的意願，我們再來決定要支持哪一邊」。
柯文哲說，民眾黨提出國會改革訴求，希望大家能踴躍回應，民眾黨有黨內民主機制，最後幾天再來決定要怎麼做，「有回應的有回應做法，不回應有不回應的做法」。媒體追問，民眾黨最後期限為何，柯說「大概（一月）廿八日還可以。」
民眾黨昨舉辦「阿北小草見面會」，柯文哲受訪說，在民眾黨不分區立委當選人黃國昌主導下，民眾黨已提出國會改革事項，包括人事同意權、聽證審查權、利益迴避規範、相關經費公開透明等，希望有志角逐立法院正副院長的人公開回應民眾黨訴求。
傅崐萁昨記者會談及國會改革是「基層小草」期盼，媒體詢問是否有意向民眾黨拉票？柯文哲表示，「國民黨要怎麼推，我們還是不曉得」，不過他還是主張，要有初選機制，盡量走民選機制，有民主機制出來，如果有人支持國會改革，民眾黨到時候再來處理。民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨則說，「只要支持國會改革，我們都表達贊同」。
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