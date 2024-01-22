聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院長支持哪一邊 柯文哲：最後期限1月28日

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
針對新國會龍頭之爭，民眾黨主席柯文哲（右）昨表示，「先表達支持國會改革的意願，我們再來決定要支持哪一邊」。記者林伯東／攝影
針對新國會龍頭之爭，民眾黨主席柯文哲（右）昨表示，「先表達支持國會改革的意願，我們再來決定要支持哪一邊」。記者林伯東／攝影

國民黨立委傅崐萁有意角逐立法院長，民眾黨主席柯文哲昨表示，民眾黨已提出國會改革訴求，到現在為止僅傅崐萁回應，「先表達願意支持國會改革的意願，我們再來決定要支持哪一邊」。

柯文哲說，民眾黨提出國會改革訴求，希望大家能踴躍回應，民眾黨有黨內民主機制，最後幾天再來決定要怎麼做，「有回應的有回應做法，不回應有不回應的做法」。媒體追問，民眾黨最後期限為何，柯說「大概（一月）廿八日還可以。」

民眾黨昨舉辦「阿北小草見面會」，柯文哲受訪說，在民眾黨不分區立委當選人黃國昌主導下，民眾黨已提出國會改革事項，包括人事同意權、聽證審查權、利益迴避規範、相關經費公開透明等，希望有志角逐立法院正副院長的人公開回應民眾黨訴求。

傅崐萁昨記者會談及國會改革是「基層小草」期盼，媒體詢問是否有意向民眾黨拉票？柯文哲表示，「國民黨要怎麼推，我們還是不曉得」，不過他還是主張，要有初選機制，盡量走民選機制，有民主機制出來，如果有人支持國會改革，民眾黨到時候再來處理。民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨則說，「只要支持國會改革，我們都表達贊同」。

2024選舉 2024立委選舉 柯文哲 傅崐萁 楊寶楨 黃國昌

延伸閱讀

盧秀燕、柯文哲同框了 「大學姐」一力促成三人合影

民眾黨今謝票吸引上千小草到場 陳佩琪突喊「這句話」嚇壞柯文哲

自爆藍白分裂後面臨障礙...蔡壁如喊柯盈配面紙都發不出去 柯文哲這樣說

柯文哲今展開謝票行程被靈魂拷問 陳佩琪突喊「這句」讓他表情驟變

相關新聞

朱立倫：「韓江配」會堅定往前走

國民黨主席朱立倫昨天表示，立法院「韓江配」會堅定往前走，國民黨一定清清白白、腳踏實地、團進團出，希望今天新科立委座談會能...

新聞幕後／傅崐萁叫板 意在藍黨團總召

國民黨立委傅崐萁昨天表態爭取立法院龍頭，選在花蓮服務處開記者會說明，雖然對外稱是行程剛好都在花蓮，不過外界解讀他在本命區...

綠明立委共識營 賴清德親赴喊話

新國會二月一日報到，民進黨立法院黨團明將針對第十一屆立委及幕僚舉辦共識營，總統當選人、民進黨主席賴清德將出席。賴清德也將...

游錫堃：立院正副院長很多可能組合 很有彈性

國民黨立委傅崐萁有意挑戰立法院長，民進黨發言人卓冠廷昨天表示，國會議長選舉有既有的民主程序，「我們尊重新國會，現階段沒有...

立院長支持哪一邊 柯文哲：最後期限1月28日

國民黨立委傅崐萁有意角逐立法院長，民眾黨主席柯文哲昨表示，民眾黨已提出國會改革訴求，到現在為止僅傅崐萁回應，「先表達願意...

新國會備戰…藍今新立委座談 聚焦「韓江配」

國民黨中央委員會政策委員會今天上午舉辦「國民黨第十一屆新科立委座談會」，黨主席朱立倫將主持。國民黨立委賴士葆指出，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。