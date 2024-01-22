新國會臉譜／謝龍介說到做到 一生監督賴清德

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

謝龍介小檔案 製表／鄭惠仁
謝龍介小檔案 製表／鄭惠仁
2024大選落幕，新國會2月1日即將登場，本報今起推出「新國會臉譜」系列報導，為讀者介紹新科立委的從政理念和政壇小故事。

國民黨不分區立委當選人謝龍介終於「北漂」，兌現對總統當選人賴清德「一生監督你一人」的心願。謝龍介說，下屆台南市長選舉，若市民願意支持，他會再披掛上陣，而且只做1任；讓年輕人認識、了解國民黨是未來要努力的目標，他會持續透過直播、平台整合聽取更多聲音。

62歲的謝龍介台語流利、出口成章，江湖號稱「龍介仙」，放眼當今政壇少有匹敵。2002年選上台南市議員後共當選5屆，期間兩度參選第3選區立委都不敵民進黨對手陳亭妃、2019年第2選區立委補選再敗給賴清德子弟兵郭國文；2020年獲國民黨提名不分區立委但未能如願當選，前年角逐市長小輸爭取連任的市長黃偉哲4萬多票，但也鬆動「綠得出汁」的台南政治板塊。

賴清德擔任台南市長期間，謝龍介與賴詢答總是收視率保證，賴神對上龍介仙，被網友封為「神仙大戰」，直到賴要北上去當行政院長，支持者擔心兩人交鋒成為絕響，謝龍介當年說出經典名句：「一生監督你一人」。2024選後被問到此句是否落實？謝龍介說，「毫無懸念」。

謝龍介說，2024年大選在網路衝擊下，已打破「北藍南綠」傳統板塊，因應新世代這波浪潮，未來國會須快速反應民意、落實反黑箱；他會持續每周2次直播並接聽Call in，聽取年輕人的聲音。選後各黨都在針對問題找藥方，他這2年直播看到年輕人的憂心，這也是未來他要努力的方向，希望讓更多人了解、認同國民黨。

民進黨在台南6席立委全壘打，也連續執政近30年。謝龍介說，未來不會吝於協助市府爭取經費，他也努力在準備相關資料，包含少子化、社會福利等，他將提出福國利民的法案；未來若市民願意支持，下屆市長選舉將繼續出來挑戰，他允諾只做1任，並落實已故老市長蘇南成的馬上辦中心理念，全天候服務，「唯有改變才不枉期待」。

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