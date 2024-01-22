陳歐珀感恩茶會 民眾排隊搶拍照

立法委員陳歐珀即將卸下職務，昨天在縣議會舉辦「感謝宜蘭音樂茶會」，現場人潮大爆棚，地方上不分藍綠黨公職到場，陳歐珀幾乎成「人形立牌」，民眾排隊等著拍照留念，他3屆立委任內，選民服務做了4萬6000件，感謝鄉親12年來一路的支持與信任，立委交棒後，想要多陪伴家人。

民進黨正國會的總統府秘書長林佳龍、立法院長游錫堃、立委陳亭妃及新科立委陳俊宇都出席感恩茶會。游錫堃表示，陳歐珀的優點就是對公共事務全心投入，過去他任宜蘭縣長時期，舉辦台灣區運動會指派綠美化業務，看見時任林務技士陳歐珀的認真，決定提攜陳任林務課長、三星代理鄉長，開啟後續的從政之路。

陳亭妃說，陳歐珀在立院為宜蘭爭取5年7000億建設，今年宜蘭選舉能讓陳俊宇順利接棒，代表鄉親心疼陳歐珀被攻擊；林佳龍也說，陳為宜蘭交通、運輸、觀光努力付出，成功爭取高鐵延伸，把宜蘭人未來30年來想完成的事打好基礎，相信陳歐珀下半場人生會更精采。

新科立委陳俊宇表示，他接手立委後，除積極監督中央，讓陳歐珀爭取的建設經費逐步落實，也會廣納各界意見，做好為民喉舌服務。

陳歐珀在感謝茶會也提及去年國民黨、黃國昌及民眾黨為選舉，用imb案影射他與詐騙集團掛勾，即便北檢偵結，證實他與所謂的綠營高層皆與imb集團無涉，但仍成為政治鬥爭工具。陳說，他從政30年不畏磨難，感謝鄉親對他的信任及一路以來陪伴，即使卸任，也會在不同崗位上為宜蘭付出。

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