老黨注活水 藍青年立委打團體戰

二○二四大選落幕，國民黨雖於總統大選吞敗，卻於立委選舉大有斬獲，共拿下五十二席，特別是新科青年立委將於二月一日正式宣誓就職後，代表民意監督政府。國民黨迎來更年輕化且堅強的國會戰鬥團隊，除了注入年輕價值與活水，問政表現也將對未來國民黨經營年輕選票，產生重大的關鍵影響。

國民黨謝票感恩茶會昨到台中舉行，新北市長侯友宜表示，未來會與年輕朋友並肩作戰，創造下一個世紀更厚實的未來。國民黨主席朱立倫說，他留下來跟大家一起打拚，一定要讓國民黨年輕化。

被視為國民黨再起明日之星的台中市長盧秀燕以國父紀念歌說，「莫散了團體，休灰了志氣」，國父革命十次才成功，國民黨要繼續加油努力。她稱讚侯腳步堅定，勇氣十足，「他辛苦了，雖敗猶榮」。

這批新科青年立委將在立法院整體議事運作，以及黨團內部運作，發揮不容小覷的作用。據了解，國民黨立委當選人徐巧芯、廖偉翔、葉元之等多位青年新科立委有成立討論群組，未來是否形成「青年連線」，受到注目。

葉元之說，概念是以後大家進入國會後要團體作戰，有些議題會共同發聲，選前各自都有提出些，具體部分需等到就職，但大家是有個默契。

立委當選人黃健豪說，他們有成立一個群組，主要都是年輕的新科立委，希望未來在立法院各項議題上能夠互相支援合作，比如校園安全、霸凌、少子化、不在籍投票、詐騙犯罪等議題，尤其各委員會有不同的專業，不可能什麼都懂，此群組類似讀書會，大家才能盡快上手。

國民黨青年新科立委熟悉當代攻防模式，將為國民黨帶來新式空戰戰術。尤其具戰鬥力的青年立委自帶空戰能量，更能引導並設定議題，當「新價值流入老黨團」，將有助改觀年輕人對國民黨的刻板印象。

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