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老黨注活水 藍青年立委打團體戰

聯合報／ 記者屈彥辰余采瀅林佩均／綜合報導
國民黨昨天到台中舉行感恩茶會，被視為明日之星的台中市長盧秀燕（左），在茶會上給新北市長侯友宜（右）一個擁抱，盧說，「他辛苦了，雖敗猶榮」。記者黃仲裕／攝影
國民黨昨天到台中舉行感恩茶會，被視為明日之星的台中市長盧秀燕（左），在茶會上給新北市長侯友宜（右）一個擁抱，盧說，「他辛苦了，雖敗猶榮」。記者黃仲裕／攝影

二○二四大選落幕，國民黨雖於總統大選吞敗，卻於立委選舉大有斬獲，共拿下五十二席，特別是新科青年立委將於二月一日正式宣誓就職後，代表民意監督政府。國民黨迎來更年輕化且堅強的國會戰鬥團隊，除了注入年輕價值與活水，問政表現也將對未來國民黨經營年輕選票，產生重大的關鍵影響。

國民黨謝票感恩茶會昨到台中舉行，新北市長侯友宜表示，未來會與年輕朋友並肩作戰，創造下一個世紀更厚實的未來。國民黨主席朱立倫說，他留下來跟大家一起打拚，一定要讓國民黨年輕化。

被視為國民黨再起明日之星的台中市長盧秀燕以國父紀念歌說，「莫散了團體，休灰了志氣」，國父革命十次才成功，國民黨要繼續加油努力。她稱讚侯腳步堅定，勇氣十足，「他辛苦了，雖敗猶榮」。

這批新科青年立委將在立法院整體議事運作，以及黨團內部運作，發揮不容小覷的作用。據了解，國民黨立委當選人徐巧芯廖偉翔葉元之等多位青年新科立委有成立討論群組，未來是否形成「青年連線」，受到注目。

葉元之說，概念是以後大家進入國會後要團體作戰，有些議題會共同發聲，選前各自都有提出些，具體部分需等到就職，但大家是有個默契。

立委當選人黃健豪說，他們有成立一個群組，主要都是年輕的新科立委，希望未來在立法院各項議題上能夠互相支援合作，比如校園安全、霸凌、少子化、不在籍投票、詐騙犯罪等議題，尤其各委員會有不同的專業，不可能什麼都懂，此群組類似讀書會，大家才能盡快上手。

國民黨青年新科立委熟悉當代攻防模式，將為國民黨帶來新式空戰戰術。尤其具戰鬥力的青年立委自帶空戰能量，更能引導並設定議題，當「新價值流入老黨團」，將有助改觀年輕人對國民黨的刻板印象。

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