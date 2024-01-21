江傅之爭 侯友宜：黨意應明確化

國民黨正副院長之爭白熱化，爭取副院長的立委江啟臣遭逢黨內立委傅崐萁挑戰，江啟臣昨指出，他與國民黨不分區立委當選人韓國瑜想法、理念一致，並肩作戰，至於黨內程序問題，交由黨中央處理。傅崐萁昨提出「終結國會亂象、即刻國會改革」五點建議，包括正副院長議事中立、聽證及調查權的建立等。

針對黨內角逐副院長的江傅之爭，新北市長侯友宜昨天表示，既然都要朝「韓江配」的方向走，那黨應該要很清楚讓大家知道，彼此一定要團結，尤其江啟臣長年在國會國防、外交的表現非常亮眼，是值得信賴的人，「黨也有這樣的一個方向，就把它明確化吧」。

國民黨主席朱立倫表示，明天國民黨團有談話會，「韓江配」將全力以赴，相信最後大家都會團結一致、共同努力，至於是否辦假投票，尊重黨團自主，相信很快就會凝聚共識。至於會不會與民眾黨合作，朱說，國民黨還是會保持誠意與空間。

傅崐萁日前質疑江啟臣當副院長如何兼顧台中市長選舉？江啟臣昨回應，「不要一天到晚想選舉，我們才剛選完」，國會應該扮演監督制衡角色，為民爭取福利，連任當選是做事情的時候，不是談未來選舉，將各自角色扮演好，無論在立院有無擔任幹部，都要將國會工作做好。

傅崐萁昨在臉書指出，他歷經五屆國會，從扁政府、馬政府、蔡政府與即將連續十二年執政的民進黨賴政府，國會亂象及功能不彰，早就為人所詬病，但不管哪個政黨執政，似乎都不願面對改革後強而有力的國會，甚至是擁有調查及聽證的國會。

傅崐萁提出五點建議，要避免朝野協商完全凌駕於各專業委員會的審查決議之上、國會議長副議長中立，並建立違反議事中立的罰則、立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明、聽證及調查權的建立和制定「藐視國會及國會偽證罪」。

朱立倫昨重申，他每天都與韓國瑜密切聯繫，在這段時間展現國民黨是國會最大黨，除了強力監督，在院長、副院長的選舉，也一定堅持清清白白、正正當當。

立法院長游錫堃日前指出「小黨擔任議長是民主政治常態」，游錫堃昨天說，日本、立陶宛、捷克等國，多黨國會不過半，若不結盟就無法穩定施政，可能沒有講清楚，他的重點不是正副議長的選舉結盟，而是執政結盟。

游錫堃說，他被中共列為頑固台獨分子，自然不怕干預，但國會議長如果是中共屬意的人選，會不會被施壓不要去中共邦交國，或不要邀請他們來台？請大家好好思考。

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