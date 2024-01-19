【重磅快評】立院龍頭戰是江啟臣爭霸台中的障礙嗎？

立院龍頭戰在大選之後受關注，國民黨立委當選人韓國瑜繼昨日拋出與國民黨立委江啟臣共組「韓江配」角逐立法院正副院長，今再邀國民黨立委當選人、不分區立委被提名人餐敘。外界解讀韓此舉是一石二鳥之計，對內是防自己人打亂布局，對外是迫民眾黨表態，而前者正是指向國民黨立委傅崐萁，傅是否就此打消念頭，有待觀察。

韓國瑜拋出「韓江配」後，黨內肯定及期待聲起，但也有人看到前方並非一片坦途。藍委王鴻薇即直言，此事有點突然，如果國民黨最後推出韓江，當然支持，但之前也無傳出，她還無法評估，要再觀察一下，不知其他委員有沒有想法；中廣前董事長趙少康也說，韓江配當然很好，但國民黨內也許有人活動要當副院長，也許韓不想要這個人變副院長，所以提出屬意人選江啟臣。

王、趙所言，其實都是指傅崐萁，只是沒有指名道姓而已；一向配合國民黨的無黨籍立委陳超明受訪也證實，傅崐萁曾來電拜託，沒聊什麼，但是意思「我們都懂」，不用講那麼明。陳超明談的是立法院長，但現實上可能性很低，傅只能退而求其次，看看有沒有會爭取副院長。

在韓國瑜、江啟臣表態之後，傅崐萁不再沉默，今天發聲明指江啟臣2年後可能投入台中市長選舉，若擔任副院長，未來主持會議、接待外賓及朝野協商，如何調配時間兼顧地方選舉與行程；他並推崇韓國瑜擁有高人氣、好好先生，但未來在立院對抗民進黨須要更強悍與調和鼎鼐跟民進黨周旋，4年前總統大選，他協助韓在初選勝出，有革命情感及合作默契。

傅崐萁一番自薦表白，講得非常清楚，他自信比江啟臣更適合擔任立法院副院長，主要理由是江啟臣2年後 要投入台中市選舉，不適合綁在立法院，而且他有能力調和鼎鼐及與民進黨周旋。

傅崐萁的自薦看似有理，但也不是都對。至少在副院長角色定位，恐怕就見仁見智，如果要和民進黨周旋，大黨鞭總召的角色應該才是關鍵，立法院長擔任立法院會及全院委員會會議的主席，並應依規定本諸公平中立原則行使職權....接待外賓，院長因事故不能出席時，以副院長為主席，傅崐萁把這個副院長的角色放大了許多。

再者，擔任立院副院長有無妨害江啟臣2年後去選台中市長？現任副院長蔡其昌就是一個對照案例，2022年蔡其昌接受民進黨提名參選台中市長，那時他已擔任副院長6年，他先後和蘇嘉全、游錫堃搭檔參選立法院院長、副院長，特別是2020這次，他已是民進黨內公認挑戰盧秀燕的不二人選，但擔任副院長有妨害他參選2022年的台中市長嗎？

同樣的，江啟臣接棒盧秀燕的可能性很高，地方經營許久，兩年副院長的歷練會成為他參選市長的障礙嗎？須知道的是，蔡其昌兩年前挑戰盧秀燕失利，主要原因之一是他不願意辭去立法院副院長的職務全力投入選戰，被外界認為是「吃碗內看碗外」，連他的大本營清水都輸盧秀燕167票。

江啟臣畢竟不是蔡其昌，對於這次和韓國瑜搭檔參選立法院院長、副院長，他的態度開放，甚至期盼能促成國會在野黨合作，期待民眾黨推出任副院長人選；換句話說，如果藍白即使沒有合作，江啟臣成了立法院副院長，在兩年後他也肯定不會眷戀副院長職務，人民自然會給予不同的評價，傅崐萁的推論更沒有成立的條件。

最重要的還是韓國瑜的態度，今天韓宴請國民黨新科立委，中途並與江啟臣在媒體前宣示「韓江配」的決心，強調兩人雙進雙出的核心理念；對於傅崐萁的表態，韓國瑜口不出惡言，僅說對個人的想法不予評論，其他人的想法不在考量之內，而且，韓國瑜透露事前有跟國民黨主席朱立倫溝通過，一切鋪陳，看來是已做足了準備。

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