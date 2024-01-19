國會龍頭戰白營動向？ 楊寶楨：自提人選、投藍投綠都可能

新一屆立法院三黨不過半，正副院長選舉，手握8席立委的民眾黨成少數關鍵。民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨今天接受媒體聯訪時表示，「不排除各種可能性，自提人選、投藍或投綠都有可能。」

至於傳出民眾黨不分區立委當選人黃國昌已經簽署2年後離開立院的承諾書，未來黃是否打算挑戰縣市長選舉。楊寶楨表示，8位當選人都簽署這份文件，不過黃國昌認為國會改革、監督責任先做好，才會再去想其他的。

媒體也詢問，民眾黨主席柯文哲這次總統選舉，在桃竹苗選得好，未來三個選區是否加強民代提名。楊寶楨說，民眾黨會持續盤點全台得票高的地方，加強經營，黨內各個立委有自己的「責任區」，負責選服以及為人才培育盡力。

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