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韓國瑜宣布韓江配 葉元之曝「真正意涵」：向民眾黨宣示

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（左）與立委江啟臣（右）合作，將爭取新國會正副龍頭。本報資料照片
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（左）與立委江啟臣（右）合作，將爭取新國會正副龍頭。本報資料照片

立法院三黨均未過半，外界關注立法院正副院長人選，其中民眾黨8席立委將成為關鍵少數。國民黨立委當選人韓國瑜18日表態，將搭檔同黨立委江啟臣參選立法院正、副院長，國民黨新任立委葉元之表示，此舉就是向民眾黨宣示，國民黨不會任人擺佈，國民黨會走自己的路，民眾黨不要以為變來變去，國民黨就會不得不跟你合作。

葉元之在《57爆新聞》中指出，國民黨內對於韓國瑜、江啟臣搭配立法院正副院長一事一無所悉，他甚至是看臉書才知道這件事，不過他認為，這是一部好棋，過去為了讓監督民進黨的力量最大化，國民黨一直想藍白合，讓藍白國會席次最大化。

然而民眾黨卻認為國民黨待價而沽，好像國民黨、民進黨哪邊條件好，民眾黨就往哪邊靠攏，但如果又變成綠白合，那民眾黨怎麼監督執政黨，民眾黨的中心思想到底是什麼，國民黨內部有討論，要跟民眾黨和作家大力量，若是民眾黨不合作，那國民黨就做唯一監督在野黨的力量。

葉元之表示，韓國瑜宣布正副院長人選，就是對社會宣示，告訴民眾黨不要以為你變來變去，國民黨就會跟你結合，搞不好你最後什麼都沒有，國民黨的人選也準備好了，不過韓國瑜有留下伏筆，只要民眾黨願意合作，那江啟臣也可以退出，讓民眾黨有時間壓力，國民黨不會任人擺佈到2月1號，而是會走自己的路，做好第一大監督在野黨的準備。

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 江啟臣 葉元之

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