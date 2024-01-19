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國會像是113個節點的區塊鏈！寶博士葛如鈞喊出「先進國會、共識未來」

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AI及區塊鏈專家「寶博士」葛如鈞。圖片來源／網路溫度計
AI及區塊鏈專家「寶博士」葛如鈞。圖片來源／網路溫度計

「11月19號公布不分區名單以後，我太太第一時間就哭了！」AI及區塊鏈專家「寶博士」葛如鈞接受網路溫度計專訪時談到，他的太太沒有接觸過政治，所以當她得知丈夫獲國民黨提名不分區第三名，緊張到壓力太大，所以哭了。葛如鈞從 Podcast 主持人到進軍立法院，他表示，AI可以寫程式、錄Podcast或是教課，他要做AI都沒想過他會去做的事情，「這就是我們這個時代，應該要去挑戰的事情」。他指出，國會像是113個節點的區塊鏈，「大家有不同想法，我們就一起來達成共識、同步一下，區塊鏈也是這樣運作的。」

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區塊鏈被污名化！葛如鈞不滿政府互踢皮球　盼進國會推動修法

葛如鈞是「全球最聰明大學」奇點大學第一位錄取的台灣人，2014年入學後，他接觸到AI、區塊鏈、自動駕駛汽車、基因編輯等新科技，也買了人生第一顆比特幣。對於詐騙案件常以比特幣交易，葛如鈞認為，區塊鏈在台灣被污名化，它是一個中立的技術，比特幣只是它的應用跟產品，「祝融之災很可怕，所以我們就不燒飯了嗎？」他坦言，的確有人使用比特幣詐騙，但是區塊鏈是全球政府都非常看好的科技，結果台灣各政府單位卻長時間互踢皮球。因此葛如鈞期待進入國會，能推動區塊鏈相關規範。

葛如鈞揭「先進國會」3層次　盼引領眾人看見科技未來、凝聚共識

對於未來進入國會的政見，葛如鈞喊出口號「先進國會、共識未來」。他說明，「先進」有三層含義，第一層含義代表先進科技，「台灣是先進科技之島，但國會、法令、政府單位的效率夠不夠先進呢？」葛如鈞自許把先進科技的概念帶進台灣的政府體制。第二層含義代表他希望能以新身份，向國會先進前輩請教怎麼推動法案。第三層則是他先進去國會，大家要隨後來，他認為科技跟生活 很密切，期待4年後會有更多的科技背景的人進入國會。葛如鈞指出，「共識未來」代表看見未來，並凝聚彼此共識。

台灣選舉史上首次！科技狂人葛如鈞以空間錄影紀錄凱道造勢

蘋果預計2024年第一季推出頭戴式空間運算裝置，未來有望逐步取代 iPhone，成為生活的必需品。葛如鈞參與國民黨凱道造勢活動，以iPhone空間錄影紀錄過程，他表示，只要戴上空間運算裝置，就可以看到沉浸式的影像重回現場，「這應該是台灣民主史上第一次凱道造勢活動，被用空間影像的方式記錄下來。」

image source：葛如鈞提供

葛如鈞熱門關鍵字　出現「丁瑀、李霞、康晉瑜、沈采穎」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/26~2024/01/01）統計調查，葛如鈞近一週熱門關鍵字出現「丁瑀、李霞、康晉瑜、沈采穎」。已故總統蔣經國逝世36週年將屆，國民黨主席朱立倫1日偕同總統候選人侯友宜、不分區立委候選人韓國瑜、葛如鈞、翁曉玲、李霞、楊應超、沈采穎、丁瑀、康晉瑜以及楊智伃等人，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵。葛如鈞與多位不分區立委提名人共同出席黨務活動，提高在網路上的聲量。

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