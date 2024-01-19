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「韓江配」立院龍頭穩了嗎？ 媒體人曝1關鍵：有可能跑票

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨韓國瑜搭擋江啟臣角逐立院龍頭之爭，對決民進黨游錫堃、蔡其昌。名嘴謝寒冰提醒，要小心柯建銘，可能會有人跑票。圖／翻攝自韓國瑜臉書
國民黨韓國瑜搭擋江啟臣角逐立院龍頭之爭，對決民進黨游錫堃、蔡其昌。名嘴謝寒冰提醒，要小心柯建銘，可能會有人跑票。圖／翻攝自韓國瑜臉書

國會三黨不過半，2月1日立院龍頭之爭備受關注，國民黨傳由韓國瑜搭擋江啟臣角逐，民進黨則由現任立法院長游錫堃和副院長蔡其昌續選。對此，名嘴謝寒冰提醒，不能忽視民進黨立法院黨團總召柯建銘，加上藍白陣營許多立委與他私下皆有交情，可能會有人跑票

謝寒冰18日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中指出，「不要小覷柯建銘，他是隻老狐狸，一定會想辦法在私底下喬人」，尤其國民黨51個立委中，很多人與柯建銘交情不差，民眾黨內也有一些人和柯交情不錯，「立法院長是不記名投票，是有可能會有人跑票的，到時候柯會不會使出這招我不知道」。

謝寒冰認為，國民黨能搶下立院龍頭當然很好，但他覺得沒那麼重要，「韓國瑜、江啓臣都是戰將，去當立法院正副院長太浪費了。」謝寒冰表示，個人更想看到韓國瑜當立法委員、在台上質詢，看王世堅到時怎麼幫行政院護航，會是很有趣的組合。

媒體人羅旺哲發文分析，藍綠雙雙提出立院龍頭之爭的人選後，民眾黨就吞下第一敗，從原本的「關鍵少數」變成「空氣」，恐怕連副院長的位置都保不住。他指出，民眾黨的８票無論怎麼投都很尷尬，投給綠營會人設翻車，投給藍營又會嚥不下這口氣，以目前的狀況只能自提人選，但等於不會上。

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 江啟臣 柯建銘 游錫堃 蔡其昌

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