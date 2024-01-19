黃國昌表態了！稱對立院龍頭「毫無興趣」 承諾立委只當兩年
2024大選結果造成國會「三黨不過半」的局面，也讓外界關注立院龍頭的布局。最開始傳出國民黨打算以「藍白合」推出「韓昌配」，不過，昨（18日）國民黨不分區準立委韓國瑜發文表態，要和同黨的江啟臣搭檔。實際上，資深媒體人黃暐瀚表示，黃國昌很早就表態對參選立院正副院長「毫無興趣」。
黃暐瀚於臉書發文提到，在韓國瑜對外宣布「韓江配」前，黃國昌就在自己的專訪節目「下班瀚你聊」表態「韓昌配」不可能，即使藍綠基於民眾黨提出的四大改革達成合作共識，但也不會由黃國昌「搭檔」。黃國昌表示，自己進立院有很多事想做，包含質詢、提法案等，「我去坐在那邊主持議事，幹嘛？」
除此之外，針對民眾黨不分區立委的兩年任期條款，黃國昌也表示自己已經簽署，兩年一到，會信守承諾離開立法院，他也提到，自己不排除參選縣市長，但尚未決定挑戰哪個縣市，因為對黃國昌而言，眼下最重要的事情是重返立法院，著手改革，「2月1號開議以後，在第一個月裡面我們要提出的優先法案，已經一個一個在盤點」。
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