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助新科立委接軌 藍綠開班授課

聯合報／ 記者屈彥辰丘采薇周佑政林銘翰／台北報導
2024大選落幕，國民黨於總統大選吞敗，國會選舉有所斬獲。中廣前董事長趙少康下周會開座談會，邀請國民黨立委當選人，親自面授，如何當個好立委。圖／趙少康辦公室
2024大選落幕，國民黨於總統大選吞敗，國會選舉有所斬獲。中廣前董事長趙少康下周會開座談會，邀請國民黨立委當選人，親自面授，如何當個好立委。圖／趙少康辦公室

新國會將於二月一日開議，藍綠白都上緊發條為即將開議準備。國民黨在立委選舉大有斬獲，囊括五十二席次，將有許多新科立委進入立法院。國民黨中央下周一將舉辦座談會，協助新人接軌。代表國民黨參選副總統的戰鬥藍精神領袖趙少康下周也將開班授課，親自傳授問政經驗。

新國會三黨不過半，議事攻防將較過去更受關注，黨內人士表示，新國會的第一會期、第二會期將是國民黨團打下運作基礎的黃金期，國民黨席次大增，了解議事的助理老手炙手可熱，已先被新科不分區立委鎖定留任。

新科立委許多也是戰鬥藍成員，趙少康昨表示，他當立委時都是評鑑第一名的立委，以一擋十，他會親自面授經驗，教新當選立委發揮以一擋十、以十擋百的效果，扮演好在野黨角色，讓他們在立法院發揮功能，希望將來發揮集體力量。

民進黨立院黨團已發出通知，下周二將舉辦共識營，民進黨主席賴清德將到場精神喊話，並由立法院長游錫堃及黨團總召柯建銘擔任講者，說明「民主國會」及「立法院黨團運作」。總召可望由「永遠的總召」柯建銘續任，至於其他幹部，將由具有國會經驗的連任立委優先擔任。

2024選舉 2024立委選舉 柯建銘 趙少康 賴清德 游錫堃

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