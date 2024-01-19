民眾黨評估…若自提人選 形同保送韓國瑜

民眾黨掌握八席立委成為下屆立法院關鍵少數，對於藍營韓國瑜、江啟臣拋出願禮讓副院長人選，民眾黨新科立委黃珊珊昨表示，民眾黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換，民眾黨新科立委黃國昌感謝韓國瑜、江啟臣，但仍強調民眾黨最關心的是國會改革。據了解，民眾黨傾向不選邊站，將自行推出正副院長人選。

民眾黨人士說，民眾黨拋出國會改革四大主張，但藍綠顯然不想「接球」，不願以此作為正副院長選舉的「交換」，藍綠現在都已出現正副院長搭檔人選，民眾黨自提人選的可能性很大。而民眾黨自提人選形同「保送韓國瑜」，未來會被綠營攻擊，而如果不跟民進黨合作，未來綠白要談內閣人事的空間也變小，「這是民眾黨現在面臨的困境」。

針對立法院正副院長選舉，黃珊珊日前表明，民眾黨將團進團出，沒有任何個人意識。黃珊珊昨重申，民眾黨已提出多項國會改革訴求，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長參選人，具體回應民眾黨提出的四大訴求，作為後續參考依據。

黃國昌則說，感謝韓國瑜與江啟臣的好意，民眾黨目前最關心的是落實國會改革，強化國會對行政權監督的制度性能量，達成有效制衡民進黨政府之目標，期盼國民黨有志於立法院正副院長者，能具體回應本黨所提出之國會改革四大訴求。

據了解，民眾黨傾向不選邊站，自行推出正副院長人選，至於是否為外界臆測的「雙黃」搭配，仍然有待內部討論確認。民眾黨人士表示，民眾黨在選戰過程訴求下架藍綠，如果隨即在選後跟兩大黨合作，恐怕難以對支持者交代，自提人選便成為選項之一，不過也不排除棄權，不參與投票。

民進黨團幹事長劉世芳表示，以目前的氛圍來看，民眾黨尋求綠白合、藍白合的可能性都不高，距離二月一日投票，還有將近兩周的時間，現在的變數都還很大。

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