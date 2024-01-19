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國民黨透露…4年前大選 就想「韓江配」

聯合報／ 記者林佩均陳秋雲／台中報導
國民黨知情人士指出，4年前韓國瑜（左）選總統就曾考慮找江啟臣（右）搭檔。圖／國民黨提供
國民黨知情人士指出，4年前韓國瑜（左）選總統就曾考慮找江啟臣（右）搭檔。圖／國民黨提供

立法院龍頭之爭，國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨在臉書宣布，將與四連霸立委江啟臣搭檔參選正副院長，但若民眾黨願合作，江啟臣願退出。江啟臣表示，期盼促成國會在野黨合作，期待民眾黨出任副院長人選；召委選舉和法案等議題，在野也有合作空間。

江啟臣說，立法院正副院長須經投票產生，接下來會和韓國瑜並肩作戰，但也保留和民眾黨合作空間，所以韓市長有提到，如果民眾黨願意推出副手人選和韓搭配，「只要大家有共識，我願意退出，沒有關係」。

江啟臣指出，國民黨一直保留開放空間，但藍、白合不合非藍營單方面決定，這部分要看民眾黨的想法與決定。若未來立院藍白合，副院長一職由民眾黨出任，是否覺委屈？江啟臣秒回「不會」，大家都是為人民，過去八年立法院淪為多數暴力，民進黨一黨獨大，少數聲音並沒有被尊重，相當遺憾且可惜。

國民黨知情人士透露，四年前韓國瑜選總統就曾考慮「韓江配」，兩人互補性強。

江啟臣深耕中台灣，屬於中生代改革派、形象清新，且為了避免節外生枝，國民黨率先展現政黨態度，對內凝聚黨內意志及士氣，對外保留副院長與白營合作空間，訴求在野團結，回應民意。

韓國瑜點名江啟臣搭檔參選正副院長，民進黨團則推游錫堃搭配蔡其昌，江、蔡兩人都是二○二六可能參選台中市長熱門人選，地方人士都在看，這場「副院長」之爭是否成為台中市長前哨戰。

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 江啟臣 蔡其昌 游錫堃

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