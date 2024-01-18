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立院龍頭之爭成藍白合2.0！韓江配布局之深 媒體人讚：韓國瑜實在聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨不分區領頭羊韓國瑜今（18）日宣布，將與前主席、國民黨立委江啟臣搭配角逐正副院長。聯合報系資料照
國民黨不分區領頭羊韓國瑜今（18）日宣布，將與前主席、國民黨立委江啟臣搭配角逐正副院長。聯合報系資料照

國民黨睽違8年，終於再度成為國會最大黨，新一屆國會將在2月1日登場，立法院正副院長之爭備受矚目。國民黨不分區領頭羊韓國瑜今（18）日拋出震撼彈，宣布將和國民黨立委江啟臣搭檔競逐立院龍頭寶座，媒體人羅友志分析「韓江配」的靈活操作，忍不住讚嘆「真的挺有料」、「韓國瑜實在聰明」。

韓國瑜在臉書宣布，將和江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，但韓國瑜也未放棄在野整合，指出只要民眾黨願意合作，江啟臣願意禮讓副院長一職；此外，江啟臣受訪時更表示除了正副院長可以合作，未來在立院無論是召委選舉、議題攻防、法案提出等，甚至在對政府政策的監督，乃至於國會外交，都有藍白合作的空間。

針對韓國瑜拋出「韓江配」競逐立院龍頭的震撼彈，羅友志在臉書PO文分析，他坦言立院龍頭之爭其實就是「藍白合2.0」，這回全看誰更靈活、也更有談判技巧。

羅友志指出，「誤差範圍算我輸」等話語都是小黨維持尊嚴、避免遭邊緣化的手段，而韓國瑜對付民眾黨祭出「如果你先談，我虛位以待。你先擺陣仗，我就告訴你，我有江啟臣」。韓國瑜選擇江啟臣當副手，除了交情之外，2人算是「中南派」，不用考慮應付黨內天龍國的貴族勢力、只需走自己的路。

此外，面對2026年台中市長接班問題，羅友志認為江啟臣需要一個極大的舞台，才能在未來選戰對決民進黨立委蔡其昌，這回立院正副院長搭檔對盧秀燕未來布局可說一大助力。

羅友志指出國民黨在立院推派「韓江配」，集齊雲林、台中、高雄的「中南元素」，讓他佩服韓國瑜幫國民黨越過濁水溪的盤算「真的挺有料」，羅也不禁直呼「韓國瑜實在聰明」。

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