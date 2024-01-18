立院龍頭不只敲槌子！ 媒體人揭「3眉角」：超重要
2024立委選舉結果出爐，立院呈現「三黨不過半」的局面，讓立法院正副院長之爭備受矚目，而今（18）日國民黨不分區立委韓國瑜在臉書發文宣布，將和同黨立委江啟臣搭檔爭取立院院長、副院長，讓「韓江配」掀起話題。不過，部分民眾並不清楚立法院院長的重要性，對此媒體人尚毅夫表示，院長不只「敲槌子」，還有三大重要性。
尚毅夫於政論節目《新聞面對面》指出，立法院院長不是只敲槌子，還有三大重要性。第一，院長掌握議程的進行，可以隨時在議程中喊停；第二，院會最重要的議程是程序委員會處理，但該院會議程是由立法院院長底下秘書處編的；第三，朝野協商，院長是否要盡力去遊說讓雙方達成共識，或乾脆不理，到最後直接表決。
尚毅夫說明，如果院長只負責敲槌子，那誰當都不重要，所以院長其實有很多影響性。他補充，副院長就相對比較不重要，過去不管是民進黨執政，還是國民黨國會多數當正副院長，重要的事情都是由院長主持，「副院長從頭到尾上不了主持台，發出朝野協商是院長室發，不是副院長發」，因此副院長重要性須看院長決定。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言