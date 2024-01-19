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韓國瑜表態立法院副手是他！「韓昌配」聲量第一 學者分析民眾黨3套劇本

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/15～2024/01/17）統計調查，立法院龍頭人選近三天聲量前三名為韓昌配、游昌配、韓珊配。圖片來源／韓國瑜、黃國昌、游錫堃FB
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/15～2024/01/17）統計調查，立法院龍頭人選近三天聲量前三名為韓昌配、游昌配、韓珊配。圖片來源／韓國瑜、黃國昌、游錫堃FB

第11屆立法院正、副院長選舉將在2月1日舉行，準立委韓國瑜正式宣布請託立委江啟臣作為立法院副院長人選，「感謝啟臣同意一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局！」日前民眾黨提出4點訴求遭綠營婉拒、藍營則加碼。對此，民眾黨團痛批，民進黨背棄總統蔡英文所提的國會改革承諾，現在又不願面對，令人無法苟同。

至於前中廣董事長趙少康加碼的4項主張，民眾黨團表示，第二點修改預算法杜絕特別預算的浮濫、第三點立即訂定「兩岸協議監督條例」，本來就是民眾黨提出的主張。

關於第一點高端疫苗，民眾黨團認為，該公開的不只有採購合約，包括EUA的審查通過以及整體疫苗採購決策的相關文件，行政院都應該公開。修憲的部分，則涉及包括朝向內閣制的調整以及立委選制聯立制的採行，必須整體規劃。

台灣師範大學政研所教授曲兆祥分析，立法院長投票民眾黨可能有3種走向，第一是自提人選，例如珊昌配，目標告訴全台灣人民8票沒跑票；第二是開放8票各自投，但可能出現特定立委被誰收買的謠言；第三是黨內先進行假投票，公布總結果，告訴大家票數怎麼分布，並按照結果去投票，以避免產生收買疑雲。

韓昌配聲量是游昌配90倍！柯文哲、黃國昌回應拉抬聲勢

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/15～2024/01/17）統計調查，立法院龍頭人選近三天聲量前三名，聲量第一是「韓昌配」，共9,537筆。針對韓昌配說法，民眾黨主席柯文哲17日說「實在很有趣」，而黃國昌表示，他想做的是推動改革法案與強力監督行政部門，「對於立法院正副院長一職，毫無興趣」。

聲量第二的是「游昌配」，共100筆。民進黨預計再推立委游錫堃、蔡其昌「堃昌配」，但也有網友喊話「游昌配」，有網友表示，「柯文哲是深綠當然是游昌配」。聲量第三的是韓珊配，共83筆。由於黃珊珊是民眾黨不分區第一名，因此也有網友認為立法院副院長人選是黃珊珊，有人表示，「韓珊配比較有可能，若韓國瑜睡到中午，副院長要去敲槌，那這樣要咆哮機會不高，很難平復咆哮心態，所以副院長找33機率比較高」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

黃國昌當立法院副院長機率低！曲兆祥：若當了像拿針線把嘴縫起來

曲兆祥表示，因為韓國瑜和黃國昌網路知名度、支持度高，所以韓昌配網路討論度高，並且遠高於第二、三名的組合。他分析，雖然網友最支持韓昌配，但實質成功機率不高，因為黃國昌特徵在問政火力、揭弊，副院長要協調議事順利，主要挑資深的人來做，黃國昌當副院長可能無法發揮揭弊能力，否則造成議事不中立，曲兆祥認為「黃國昌最厲害的是嘴，當副院長像拿針線把嘴縫起來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月15日至2024年01月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『立法院長人選組合』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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