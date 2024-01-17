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新科年輕立委國民黨人數最多 網熱議：國會「她」年齡最小

聯合新聞網／ 綜合報導
第11屆立法委員平均年齡為52.83歲，40歲（含）以下的共有12位，國民黨即佔了9名，而最年輕的是民進黨的黃捷。聯合報系資料照片／記者周佑政攝影
第11屆立法委員平均年齡為52.83歲，40歲（含）以下的共有12位，國民黨即佔了9名，而最年輕的是民進黨的黃捷。聯合報系資料照片／記者周佑政攝影

2024大選落幕，新任立委將於2月1日宣誓就職，讓新國會的一舉一動備受矚目，其中「立委年齡」也成為討論焦點。資深媒體人黃揚明就於臉書分享，第11屆立法委員平均年齡為52.83歲，40歲（含）以下的共有12位，國民黨即佔了9名，而最年輕的是民進黨的黃捷。

70歲（含）以上立委：

民進黨－游錫堃75歲、柯建銘72歲

國民黨－陳超明74歲、陳永康73歲、賴士葆72歲、陳雪生71歲、林德福70歲

40歲（含）以下立委：

民進黨－陳冠廷37歲、吳沛憶36歲、黃捷30歲

國民黨－張智倫40歲、游顥40歲、邱若華35歲、黃健豪35歲、廖先翔35歲、徐巧芯34歲、羅廷瑋34歲、牛煦庭33歲、廖偉翔33歲

其中，40歲（含）以下立委共有12名，國民黨就佔了9位，而最年輕的立委則是民進黨的黃捷（30歲），最年長的是民進黨的游錫堃（75歲）。另外黃揚明補充，國會史上就職時最年輕的立委是第4屆國民黨的蕭苑瑜，就職時未滿26歲；而單一選區兩票制實施後，最年輕的是張嘉郡，就職時27歲。

貼文一出，引起許多網友關注，「國民黨年輕的竟然比民進黨多！」、「搞什麼啊，徐巧芯比我小哦？」、「我一直以為巧芯28歲」、「黃捷最幼齒」、「王金平都退了，柯建銘居然還在」。特別的是，該貼文還釣出台中市第六選區當選立委羅廷瑋回覆，「小牛（牛煦庭）竟然比我小！」，逗笑網友。

2024選舉 2024立委選舉

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