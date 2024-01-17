藍白爭相拋合作條件 柯文哲仍不表態

「立法院長要支持誰，不是看人選，而是是否支持國會改革主張！」民眾黨主席柯文哲17日聯訪時強調，藍白雖然都有拋出條件，但還是希望看立法院長提名的人選是否支持國會改革主張。被問到自家民調不準，柯文哲則回應說，手機跟市話的比例還要調整，他發現手機民調投票率較低，黨內會有檢討。

民進黨不等於新潮流

國民黨近日拋出「韓昌配」，希望由國民黨不分區立委第一的韓國瑜搭配民眾黨立委黃國昌，且不希望由民眾黨不分區第一的黃珊珊當副院長，柯文哲一聽就笑說：「韓昌配的畫面難以想像，」但他強調，重點不是人選，而是各黨是否認同國會改革的想法，想要選立法院長的人最好出來發表政見。

民進黨曾傳出邀請民眾黨立委或前參謀總長黃曙光組閣，但民眾黨前立委蔡壁如反對綠白合，柯文哲僅表示，黨內各種聲音都有。當媒體問到，若綠白合是否會讓賴清德的派系新潮流完全執政？柯文哲指出，民進黨是部落型政黨，新潮流只是其中最大的部落，不能將民進黨與新潮流畫上等號。

柯侯恩怨選完結束？

柯文哲妻子陳珮琪先前臉書發文指柯文哲拒接新北市長侯友宜的電話，柯文哲笑說不是拒接，因為自己手機都不在自己身上，而是助理身上。媒體質疑是因為侯友宜曾將柯文哲簡訊公開念出，所以不願接電話。柯文哲僅表示，選完就結束了。

被問到很多柯粉質疑有作票，柯文哲則說，台灣已經是相當成熟的民主國家，不可能有大規模作票，但他也希望政府趕快推不在籍投票或科技投票。有媒體則問說，選前柯文哲挑戰各家民調，選後有人質疑他潮水退了、沒穿褲子？柯文哲表示，他發現純市話投票率較高、手機投票率較低，整個民調感覺還在轉型期，未來也會檢討。

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