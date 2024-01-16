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新國會進入3黨不過半戰國時期 學者分析立法院長1功能很重要

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
學者與立委指出，立法院長有決定法案排程與黨團協商的功能，在3黨不過半的國會更顯重要。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
學者與立委指出，立法院長有決定法案排程與黨團協商的功能，在3黨不過半的國會更顯重要。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

立法院長可以排法案與發動黨團協商，在如今立委3黨不過半的狀況下，將會更搶手！學者曲兆祥受訪時分析，立法院長主要有主持會議與調解紛爭2大功能。國民黨立委林為洲進一步說，什麼法案可以排到院會要看立法院長臉色，院長可掌握立法的節奏。同黨立委李貴敏建議，未來院長必須對議事規則熟悉。

總統與立委選舉13日落幕，進入立法院國民黨、民進黨民眾黨3黨不過半的戰國時期。立法院除了法案需要立委表決外，在2月1日新會期首要登場的就是立法院長選舉，而在當天就要由所有立委票選出立法院正副院長，在3黨不過半下，誰能當選，備受關注。

盼解決黨團紛爭

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，立法院長主要的職權有兩個：中立的主持會議與排除各黨紛爭，雖然立法院長也是球員（立委），但各界期待院長能扮演好裁判的角色。他強調，立法院長是五院院長之一，憲政地位崇高，因此對國家與社會來說，維持中立性很重要。

曲兆祥指出，前立法院長王金平過去雖很擅長替各黨調解紛爭，但之後也陷入了馬王政爭的紛擾，讓社會感到沒那麼中立，還與自己所屬政黨對簿公堂，到後來院長就做不下去了，因此維持一定的中立性還是很重要。他也說，民進黨過去國會穩定過半，立法院長相對就只是儀式性的角色。

掌握立法時機與內容

「但未來國會朝野協商的比重應該會提高！」曲兆祥說，由於3黨不過半，各黨之間的紛爭可能會更激烈，因此院長召開朝野協商的功能就很重要。國民黨立委林為洲也說，立法院長可以排法案，「什麼時候」與「要不要」就很重要，過去民進黨就可以把自己想要的法案排入，以掌握立法的節奏。

林為洲表示，立法院長除了立法議程外，最重要的是召開朝野協商，這是院長獨有權力，而未來3黨不過半，這兩個職權的重要性都會被放大，若立法院長與總統黨籍不同，立法院就不會都是執政黨的法案，朝野協商時是否要進入院會表決等，都是立法院長的「眉角」。

要對議事規則更熟悉

國民黨立委李貴敏則說，新的立法院長也要對議事規則熟悉，且在協商的分際如何取捨很重要。她舉例，在修訂《國民法官法》時，因為朝野協商沒有結論，進入院會逐案表決連續3天3夜，就相當耗費時間，但有些案子其實福國利民，卻因黨團協商被黨團總召或院長擋下，未來這方面應有更多調整。

她回想說，過去游錫堃院長對民進黨比較配合，加上民進黨立院總召柯建銘相當熟悉議事規則，因此之前曾經發動過《地方制度法》與總預算逕付二讀的狀況，後來在野黨杯葛才沒有繼續。

林為洲則提到，立法院長、副院長照例不用質詢與表決（法律上並未規定），院長除非同票才進行最後表決，另外，副院長與副總統一樣都屬於備位，小黨若當副院長，形同實質席次減少，對監督政府不利。

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