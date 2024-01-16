傾向游錫堃續任立院龍頭 綠委：不排除與他黨合作
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
民眾黨昨天提出四大主張作為立法院正副院長投票的依據，民進黨立法院黨團表示，自戒嚴到解嚴，從萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本就是民主進步黨的基因，第九屆起更進一步落實開放國會，還有各項議事的公開透明，立法院正副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，非先以各種訴求為前提。
民進黨團說，新民意對國會制度、國會改革修法的形塑，民進黨對各黨團主張予以尊重，未來將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下提出完整的國會改革配套及修法。
民進黨立委王定宇表示，民進黨願以開放政府的態度跟各方合作，希望讓新政府有一個穩定的國會；民眾黨的態度是正向發展，接下來還有很多。
民進黨立委許智傑說，在三黨不過半情況下，推動法案勢必更加困難；未來立法院龍頭還是傾向由現任院長游錫堃續任，但需經黨團大會的假投票等程序，也不排除與他黨合作的空間。
王定宇說，接下來這段時間希望讓民進黨總統當選人賴清德、黨團幹部有更多空間折衝，在二月一日立法院報到日之前，什麼可能性都不要排除。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言