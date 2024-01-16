傾向游錫堃續任立院龍頭 綠委：不排除與他黨合作

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民進黨立委許智傑說，未來立院龍頭傾向由現任院長游錫堃續任，也不排除與他黨合作。記者吳慧芬／攝影
民進黨立委許智傑說，未來立院龍頭傾向由現任院長游錫堃續任，也不排除與他黨合作。記者吳慧芬／攝影

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民眾黨昨天提出四大主張作為立法院正副院長投票的依據，民進黨立法院黨團表示，自戒嚴到解嚴，從萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本就是民主進步黨的基因，第九屆起更進一步落實開放國會，還有各項議事的公開透明，立法院正副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，非先以各種訴求為前提。

民進黨團說，新民意對國會制度、國會改革修法的形塑，民進黨對各黨團主張予以尊重，未來將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下提出完整的國會改革配套及修法。

民進黨立委王定宇表示，民進黨願以開放政府的態度跟各方合作，希望讓新政府有一個穩定的國會；民眾黨的態度是正向發展，接下來還有很多。

民進黨立委許智傑說，在三黨不過半情況下，推動法案勢必更加困難；未來立法院龍頭還是傾向由現任院長游錫堃續任，但需經黨團大會的假投票等程序，也不排除與他黨合作的空間。

王定宇說，接下來這段時間希望讓民進黨總統當選人賴清德、黨團幹部有更多空間折衝，在二月一日立法院報到日之前，什麼可能性都不要排除。

2024選舉 2024立委選舉

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