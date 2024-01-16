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立院龍頭挺誰 白出考題

聯合報／ 記者林銘翰歐陽良盈／台北報導
民眾黨不分區立委當選人吳春城（右起）、黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成等人昨天舉行記者會，提出國會改革訴求，要求有意者表態。記者胡經周／攝影
民眾黨不分區立委當選人吳春城（右起）、黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成等人昨天舉行記者會，提出國會改革訴求，要求有意者表態。記者胡經周／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民眾黨斬獲八席不分區立委，成為新國會關鍵少數；外界關注是否與藍綠兩大黨合作。民眾黨昨天提出國會改革四訴求，包括修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、定期公布相關經費的使用，要求有志角逐立法院正副院長的人選表態。不分區立委當選人黃珊珊說，未來民眾黨團投票將採「團進團出」，不會有個人意志。

針對二月一日報到後的新國會龍頭之爭，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷昨在立法院舉行記者會，提出國會改革訴求。黃國昌指出，有意角逐立院龍頭者，應承諾在報到後第一會期就建立上述規範。

黃國昌說，民眾黨已經陸續擬好要推動的法案，未來會扮演制衡藍綠的關鍵角色，如同民眾黨主席柯文哲所說，對的事要認真做，不對的事不要做，「對的事情，可以跟任何政黨合作；不對的事情，一定強力抵制到底」。

黃國昌表示，對於即將進行的立法院正副院長選舉，民眾黨團原則為「改革比位子重要」，這是柯文哲前天召集開會，大家獲得的一致性結論，兩大黨有志於角逐國會龍頭的人，請先清楚交代國會改革的藍圖，這將是民眾黨團會採取的態度及立場。

媒體詢問民眾黨是否考慮自推人選？黃珊珊表示，民眾黨只是先出考題，看藍綠是否回答考卷，等他們提出答案再推出下一步動作；比起立法院正副院長選舉，更重要的是國會改革，「若不想改革，就讓人民檢視，到底是誰不願意往前走？」

黃珊珊強調，民眾黨有八席不分區立委，重點在於未來國會改革而不是誰來擔任院長，「國會改革比正副院長更重要」，人民的期待要先被落實，不是先推出來當院長，「我們不是針對人，請他們先回答對國會改革的立場，我們根本不在乎是誰。」

小檔案 正副院長怎麼選

依「立法委員互選院長副院長辦法」，立法院正副院長由立委互選，須有立委總額三分之一以上出席，方得舉行，「均以得出席人數過半數之票數者為當選」。

若第一次投票無人取得過半票數時，就得票較多的前兩名重行投票，以得票比較多數者為當選。第一次投票得票前兩名有兩人以上同票數者，一併列入第二次的選舉票。（林銘翰）

2024選舉 2024立委選舉

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