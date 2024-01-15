瓦解藍綠想邊緣化企圖！民眾黨握關鍵少數 三黨演義有可觀

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民眾黨成國會關鍵少數，將是藍綠爭相合作的對象，政治影響力非同日而語！學者曾冠球認為，民眾黨會針對議題選擇與藍白合作，如能爭取年輕選票的進步議題，與綠營合作的空間就很大。學者陳俐甫則強調，「民進黨若有重大法案，需要堅守價值」，不能完全向民眾黨妥協。

但學者廖達琪認為，民眾黨有黃國昌操盤，不會杯葛所有與民眾黨意見不同的法案，會扮演強力的意見表達者角色。

曾：綠白合作年輕議題

台師大公民活動系教授曾冠球指出，目前台灣有不少民眾把未來希望寄託在柯文哲身上，尤其是對傳統的國民黨有所遲疑，對老化中的民進黨也有不滿。他說，這種心靈寄託是否正確，尚且未知，但政治要看未來，更要給多數人民帶來新希望，一旦背離這個原則會選得很辛苦。

他指出，柯文哲這次在總統選舉中，用票數證明了自己的價值，拿到國會的關鍵位置，階段性的目標都有達成，未來就是持續從藍綠吸收支持者，壯大民眾黨。所以民眾黨會善用其國會的關鍵位置，在某些議題也會被迫與綠營合作，像是18歲公民權這種爭取年輕選票的議題，就是綠白合作的契機。

曲：影響並非同日而語

台師大政研所教授曲兆祥說，民眾黨這次拿下8席不分區立委，其實就是把時代力量原本三席不分區立委拿過來而已，但因為成為關鍵少數，在國會的影響力就不可同日而語，更瓦解了藍綠政黨想要邊緣化民眾黨的企圖。

他說，這8席立委將成為影響法案表決的重要關鍵，預計未來會有「統一立場一致投票」、「開放立場投票」與「分配指定投票」等不同形式，但其中民眾黨在縱橫捭闔之間扮演要角，未來兩大黨對民眾黨恐怕是又愛又恨，「立場一致就覺得很可愛，立場不同的時候又可恨起來」。

陳：不會真心與綠合作

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫認為，綠白合作的可能性比較高，因為民進黨有行政權與副院長等條件，籌碼會比國民黨多，不過對白來說，就是要透過與藍綠都合作談判，爭取更多利益來發展。「柯文哲也不會真心與綠合作！」陳俐甫說，柯文哲已經取得2028選總統的資格，若與綠太真心合作，會強化賴清德連任的可能。

「民進黨若有重大法案，需要堅守價值！」陳俐甫說，柯文哲曾說過民眾黨要大鬧立法院，因此在法案協商上，民進黨也不能一味對民眾黨妥協，若屆時真的發生憲政僵局，還不如動用久未使用的覆議或不信任案，到時候解散國會不見得對民進黨不利，「但不能讓柯文哲予取予求，」他強調。

廖：不會一味抵制

中山大學政研所榮譽教授廖達琪受訪時則說，民眾黨一定是關鍵少數，與藍綠也會視議題合作，從黃國昌15日早上的記者會就可看出。她分析，民眾黨為了履行對年輕人的承諾，會聚焦居住正義、低薪，還有國會改革，讓立法院對行政部門有更強的監督。

廖達琪認為，民眾黨不分區立委黃國昌過去在國會的議事表現不錯，民眾黨不會完全扮演杯葛者，而是強力的意見表達者。她預測，民眾黨在內政議題，如居住正義、勞動權益改進會與國民黨合作較大；外交、國防則因為柯文哲遵循蔡英文路線，與民進黨的合作空間會較大。

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