白拋改革國會條件 綠不急談、戰鬥藍支持

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國會藍綠白的合縱連橫作戰開始，由民眾黨團率先開第一槍，拋出國會聽證、人事同意表決改革等國會改革4大主張，但民進黨立委洪申翰與王定宇回應說，不會急著現在談立院龍頭，而是先看如何合作；國民黨則由戰鬥藍召集人趙少康表態，表達願意支持4主張，但還要進一步談判。

民眾黨一早召開記者會，由不分區立委當選人黃國昌宣布民眾黨與藍綠的4大合作條件，包括建立國會聽證調查制度、改革人事審查、建立質詢利益迴避機制與立法院經費公開透明。黃國昌還說，只要議題對，願意與任何政黨合作，但改革比立法院長人選重要，盼藍綠正視過去荒廢已久的改革政策。

戰鬥藍搶先表態

對此，戰鬥藍召集人趙少康發聲明表示，國會聽證調查權應有配套措施，即提案有一定門檻與行使須經院會通過，以昭公信。此外，還該同步修改《遊說法》，所有說客不可掛名立法院助理，個別委員助理遮蔽個資後公開。行政部門受到立委關說、關切，有義務一週內通報政風單位，並於三個月內公開紀錄。

最後，個別委員向行政部門索資，經適當遮蔽後，三個月後公開。二、人事同意權可以支持強化審查機制。三、「立委利益迴避規範」可以支持修法強化，並設立罰則。四、立法院經費使用公開透明，每季召開立院經費使用會議與紀錄，公開上網。五、陽光也應該照進地方議會，應修法準用未來改革後上述相關規定。

綠營仍持觀望態度

針對立法院龍頭的部分，洪申翰說，民進黨應該會採取最高的戰略，思考台灣的最佳利益，在政策上可以保持一些彈性，但也會堅守該堅守的底線，所以不用現在一定去談，一定是誰跟誰合，重點還是未來朝野之間，用什麼樣的方式去協商，用對話的方式，可以取得更大的共識。

民進黨立委王定宇表示，黃國昌提出這4大條件，就已經象徵柯文哲選前說一定要支持韓國瑜的承諾鬆綁，也就是未來會看藍綠表態，再決定民眾黨與誰合作，是非常大的轉折。

王定宇說，民眾黨的決策很聰明，凸顯關鍵少數力量，也不會被國民黨綁死。他說，民進黨願意以「開放政府」的態度與各方合作。

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