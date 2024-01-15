白盼承諾改革國會 才會支持藍或綠當院長

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

「誰願意支持民眾黨建立國會聽證權等改革政見，立法院長就會支持誰！」民眾黨不分區立委當選人黃國昌15日表示，他們強調，改革比人選重要，因此盼藍綠看誰承諾要建立國會聽證調查權、立院院長財產公開、質詢利益迴避等事項，就會決定支持誰。黃國昌也說，民眾黨只要對的議題，願意跟任何政黨合作。

民眾黨開出條件

記者會現場擠滿了媒體，活動開始時，民眾黨8位不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君與張啓楷穿過攝影記者們，魚貫從會議室走出。黃國昌表示，台灣民眾黨團未來在立法院最重要的運作原則就是推動改革，包括媒體、國會與司法等領域。

黃國昌指出，他們會履行之前提出的承諾，首先邀請總統到立法院進行國情報告，針對外界關注的立法院長選舉，黃國昌強調，立院改革比院長人選重要，若要民眾黨支持誰，潛在要競選院長的人選必須向全民說明，對立法院改革的態度。

黃國昌宣布，新人選需要對國會建立聽證調查權、強化人事同意權審查、強化立委質詢的利益迴避規範，以及立法院長經費使用公開透明。他直言，總統蔡英文過去提過很多國會改革承諾，至今仍跳票，無論藍綠都曾承諾要建立國會聽證調查，現在就是表態的最關鍵時機。

強化國會監督

「建立國會聽證，官員說謊才會負責，且行政部會不得拒絕調閱文件！」黃國昌還說，今年NCC與司法院正副院長都需要總統提名、國會同意，這也有關民眾黨的媒體改革與司法改革，蔡政府22天同意大法官任命的狀況不能再重現，若立委質詢的利益迴避難以自律，也要透過修法強制規範。

由於《立院職權行使法》規定，若立法院長選舉陷入僵局，只需要3分之1立委出席且過半同意，若藍綠不願理會民眾黨的主張怎麼辦？當選人黃珊珊表示，會看藍綠如何表態，再做進一步回應。黃國昌則質疑，若這些問題都不敢面對，那幹嘛選立法院長？

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