民眾黨會支持誰當立法院長？ 媒體人黃揚明曝可能結局

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選落幕，113席立委當選名單中，國民黨拿下52席，其次依序為民進黨51席、民眾黨8席及無黨2席。民眾黨在國會扮演關鍵少數，並將在今日上午10時召開記者會，說明2月立法院「龍頭之戰」立場。資深媒體人黃揚明預測，民眾黨很可能藍綠兩邊都不支持，而國會將由國民黨主導。

黃揚明昨（14）日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中指出，在立法院長的部分，會由113個立委互選，如果第一輪沒有過半，就會由票數最高兩人進行第二輪投票。若民眾黨不選邊站，自然就會由國民黨主導。

他說明，民眾黨如果藍、綠都不選，在第二輪選擇都不投票，棄票或者投廢票，國民黨就會以54票比民進黨的51票當選，「國民黨不需要過半，一樣可以當選正副院長」。

黃揚明表示，民眾黨今天（15日）就要公布，之所以決定得這麼快，應該是藍綠都還沒接觸。所以他認為，民眾黨會選擇「兩邊都不碰」，這樣才能穩住人設，採政策合作，而不是人事合作，也比較符合黃國昌未來「批藍打綠」的路線。

黃揚明解釋，民眾黨在選戰後期，都在強調「棄藍綠保台灣」，在360萬票裡面，有許多民眾就是相信這個理念，所以如果民眾黨選戰一結束，就立刻選擇跟民進黨或國民黨合作，人設必然會崩壞。

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