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冷眼集／國會關鍵少數 別搞到誠信破產

聯合報／ 本報記者林縉明
2024總統大選，民眾黨總統候選人兼黨主席柯文哲雖落選，但8席民眾黨立委可掐住藍綠咽喉，選後政壇地位仍至關重要。圖／聯合報系資料照片
2024總統大選，民眾黨總統候選人兼黨主席柯文哲雖落選，但8席民眾黨立委可掐住藍綠咽喉，選後政壇地位仍至關重要。圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

下屆國會將呈現三黨不過半的局面，取得八席立委的民眾黨成為關鍵少數，掌握跟藍綠叫板的籌碼，但藍綠畢竟不是吃素的，加上民眾黨不少新科立委是政治素人，難保不會被策反；民眾黨看似左右逢源，但若決策搖擺不定，不僅會被看破手腳，政治誠信也會破產，反而不利後續發展。

同樣是藍綠之外的國會第三大黨，本屆立法院因民進黨席次單獨過半，民眾黨在議事攻防難有發揮空間；但此次立委大選後，因藍綠都未過半，且席次相當，若加上民眾黨席次，就能穩定過半，民眾黨也將成為藍綠爭取支持的對象，舉凡新國會報到第一天的正副院長選舉，後續的各委員會召委選舉、議案審查等，民眾黨都會有更多跟藍綠叫板的籌碼，不再只能看藍綠臉色做事。

然而，民眾黨成為關鍵的力量，卻也有嚴峻考驗。亦即，作為國會影響勝負的關鍵少數，已不能像過去可以選擇不表態或不參與投票，對於高度爭議的議題，像是廢死高端疫苗契約、司法改革等議題，都必須要正面回應。

民眾黨主席柯文哲前天說，「未來不會固定只跟誰合作」，固然視議題而定，但若意見忽藍忽綠，甚或不藍不綠，都可能讓另一方不滿；若長期下來，累積不信任感，恐在特定議題促成藍綠聯手反撲。

民眾黨在新國會首要面對的挑戰，就是立法院正副院長選舉。這個議題正是不論跟藍或綠合作，另外一方都會不高興。

展望新國會，民眾黨確實站在有利的戰略高點上；但若是待價而沽，在藍綠間輪流押寶，只會讓原本期待新政治文化的支持者感到失望，特別是民眾黨支持者最不能接受利益交換，用職位去跟藍綠談合作空間，如同打臉柯文哲常掛在嘴邊的公開透明。如果抱持著吃定藍綠的心態，難保不會被藍綠吞食，逐漸泡沫化。

2024選舉 2024立委選舉 高端疫苗 柯文哲 司法改革 廢死

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