基隆綠敗選 林右昌：已盡最大努力

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨立委蔡適應交棒失敗，基隆版圖從綠地變藍天，敗選的鄭文婷昨天從基隆慶安宮出發謝票。外界認為，基隆選戰是前後任市長操盤對決，前市長、現任內政部長林右昌說，選舉勝負是民主常態，立委提名過程遭遇波折，鄭準備時間短，資源有限是困境。當選人國民黨林沛祥昨從居住地安樂區展開車隊謝票行程，一路鞭炮聲不絕於耳。

基隆立委選舉落幕，勝選的林沛祥、落敗的鄭文婷、無黨籍王醒之，各自啟動全市街道繞行謝票。

2024年立委選舉，民進黨現任立委蔡適應表態不爭取連任，議員鄭文婷披掛上陣。此次選戰有6名候選人，最後由林沛祥拿9萬1986票勝出，鄭得票6萬9741票，王醒之獲3萬7260票。

林沛祥昨從居住地安樂區展開車隊謝票行程，安樂區同黨議員陪同，昨已走完安樂、中正、信義和仁愛區，今天再前往中山、七堵和暖暖區謝票。

林右昌昨回基隆與鄭文婷、王正旭、蔡適應和基隆市議長童子瑋等人，先到慶安宮上香，接著由蔡陪同鄭、王掃街謝票。民進黨不分區立委獲13席，王正旭雖排名第13，因婦女保障名額規定，由排名第15的陳培瑜當選，王是候補首位。

林右昌說，提名過程經歷許多波折，已盡最大能力及努力，能夠打出這番成績，相當不容易。

王醒之說，想號召每個人都成為城市改革運動的推動者、新政治的種籽，守護基隆港、市，朝新基隆邁進。

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