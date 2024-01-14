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誰當立法院長？ 「韓黃配」仍有懸念

聯合報／ 記者陳舜協／台北報導
立委選舉底定，三黨不過半，立法院長是由國民黨韓國瑜（左）出任？或民進黨游錫堃（右）續任？出現懸念。記者陳苡葳、戴永華／攝影
立委選舉底定，三黨不過半，立法院長是由國民黨韓國瑜（左）出任？或民進黨游錫堃（右）續任？出現懸念。記者陳苡葳、戴永華／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

立委選舉底定，出現自二○○八年實施「單一選區兩票制」、立委席次由二二五席縮減至一一三席以來，首次三黨不過半，國民黨雖然重新取回「國會實質最大黨」地位，但少了台灣民眾黨支持，就無法過半，也讓二月一日新任立委報到後即舉行的立法院長選舉，是由國民黨韓國瑜出任？或民進黨游錫堃續任？仍有懸念。

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由於民眾黨立委當選人黃珊珊、黃國昌都是可能搭配參選立院副院長的人選，屆時是「韓黃配」或「游黃配」，還要看藍綠白如何談合作。

二○○一年、二○○四年也曾出現民進黨、國民黨、親民黨立委三黨不過半，民進黨雖是國會第一大黨，但國民黨、親民黨系出同源，政策主張相似度高，席次加總後有過半優勢，立法院正副院長人選泛藍陣營議定即可。

過去立院的三黨不過半，與這次的三黨不過半並不相同，民眾黨的立委席次雖然不多，卻是能決定是由韓國瑜或游錫堃擔任立法院長的關鍵少數。不過，目前立法院國民黨或民進黨人士均認為，韓國瑜出任立法院長的機率高於游錫堃。

國民黨人士表示，民眾黨主席柯文哲在選前對是否支持韓國瑜擔任立法院長，在接受媒體專訪時多次表態，每次答案都不太一樣，有時候說會支持，有時候又說要看國民黨有沒有打他（柯文哲），才決定要不要支持；有時候又說游錫堃沒有打過他、罵過他，似乎「綠白合」讓游錫堃續任立法院長也未嘗不可。

民進黨派系人士則表示，民進黨吃過柯文哲大虧，應不會為了贏得立法院長就去找民眾黨合作，一則柯文哲不知道會開出什麼價碼，其次，柯文哲的「誠信」期限有多長，要打問號。他認為「大人們」應該會多所考慮，不會只為了阻擋韓國瑜擔任立法院長，就輕易決定與柯文哲合作。

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