雲嘉投票率7成 丁學忠翻轉綠地

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

雲嘉地區總統投票踴躍度比4年前稍微下降，昨天平均投票率依然約7成，且雲林立委第1選區由綠轉藍，國民黨丁學忠當選，負責操盤的縣長張麗善認為，選票反映想政黨輪替。

另，嘉縣、雲林傳出票所內零星手機違規情況，地方選委會將研議是否開罰。

張麗善說，以前雲林綠大於藍且差距很大，開票顯示6成的人希望政黨輪替，從藍、白選票合起來看大贏民進黨，表示縣民已用選票反應出來對執政黨的不滿。

民進黨雲縣黨部主委林金忠指出，可以看出對手在藍白合的操作成功，但這種藍白不分的操作模式、只為贏得這一席，有違民主核心價值。

近兩屆蔡英文總統當選，雲林及嘉縣市3個縣市投票意願高，據統計，2016年大選投票率，雲林61.84%、嘉市66.61%、嘉縣65.93%，2020年大選更是「反送中」效應等，雲林催出71.65%、嘉市75.98%、嘉縣72.56%。昨天雲林投票率68.54％、嘉市72.9%、嘉縣69.71%。

雲林、嘉縣市都天氣晴朗，有助投票意願，高鐵嘉義站、台鐵嘉義車站從前晚就出現返鄉人潮；斗六市公誠國小有5處投票所，一早就出現排隊情況。

違規部分，嘉義縣太保市1名大學生在投票所的圈票處，涉拿出手機對著選票拍照，過程雖沒發生聲音，仍被眼尖選務人員發現，現場就請他刪除照片，將由選委會開會決議是否開罰；雲林則發生4件票所內手機鈴聲響，其中3件在麥寮鄉、1件在土庫鎮。嘉市則無當場查獲違規情況。

商品推薦