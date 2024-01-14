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雲林綠保4席 陳冠廷接棒陳明文

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜魯永明李宗祐蔡維斌陳苡葳陳雅玲／連線報導
嘉義縣立委第2選區民進黨陳冠廷（中）當選立委，成功接棒陳明文的政治版圖。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣立委第2選區民進黨陳冠廷（中）當選立委，成功接棒陳明文的政治版圖。記者呂慧瑜／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

雲嘉地區一直是綠營票倉，雲林及嘉義縣市5席立委原皆是民進黨籍，雲林第1選區遭國民黨翻盤、其餘4席維持綠營；放眼下屆百里侯大戰，雲林、嘉義縣市3名縣市長都將兩屆任滿，另起新局，立委選舉結果也牽動下屆縣市長布局。

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嘉義市王美惠從議員轉戰本屆立委，在大環境「韓流」籠罩的情況獲50.20%得票率，此次遭遇基層實力雄厚的國民黨市議員張秀華挑戰，且民進黨市議會黨團所有議員不願相挺，選得格外辛苦，仍奪50.64%得票率，贏過國民黨張秀華43.34%。

嘉義縣第2選區民進黨立委陳明文由兒子陳冠廷接棒參選，勤跑阿里山區各鄉鎮、闡述議題，極力區隔傳統地方政治色彩；無黨籍林國慶在本屆立委選舉扛著「反明文規定」大旗挑戰陳明文，獲41.20%得票率，僅小輸陳明文不到5%，此次捲土重來，持續整合非綠陣營強勢挑戰，拿到43.57％得票率，但陳冠廷49.5%力壓，順利接棒。

嘉義縣第1選區蔡易餘擁現任優勢，長期配合中央政策，成功爭取地方預算，對手藍營縣議員詹琬蓁起步晚，蔡以59.22%贏過詹40.78%。嘉義政壇人士分析，蔡易餘、王美惠勝選形同取得角逐下屆縣市長的黨內門票，但整合還有段路。

雲林1選區國民黨丁學忠得票47.77%贏過老將民進黨蘇治芬46.06％，第2選區劉建國拿下59.48％得票率贏過國民黨邱良閱40.52%，蘇比起本屆減少4.55％、劉則增加2.18%，藍綠基本盤雖無太大變動，但雲林張家的實力仍強，政壇人士認為，從這次結果推測下屆雲林百里侯大戰，綠營想奪回雲林執政權，仍有相當大一段距離。

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