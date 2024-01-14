賴本命區 綠台南6席再度全壘打
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
2024大選民進黨賴清德順利當選總統，賴的本命區台南6席立委，民進黨再度「全壘打」，延續台南縣市合併以來紀錄，下屆市長綠營也勢在必得，賴的嫡系子弟兵林俊憲、正國會陳亭妃、湧言會王定宇3人順利當選，被視為未來台南百里侯熱門人選，地方人士預料，市長之戰將展開布局。
國民黨在台南提名4人挑戰立委，並於2和4選區支持無黨候選人，但參選5選區的市議員王家貞不符候選人資格，加上台南綠營基層組織強大，藍營猛攻的綠營執政缺失等議題沒發酵，無法撼動現任綠委。
第1選區國民黨新人周宏昌知名度相對不足，無黨籍魏耀乾雖具深綠背景，票源拓展有限，民進黨賴惠員以60.26%得票率勝出；第3選區陳亭妃在本屆立委得票率是全台區域立委最高，這次同樣獲70.14%高得票率；第5選區林俊憲對手只剩台灣雙語無法黨蕭燐洪，雙方實力懸殊，林仍衝出76.54%得票率輕鬆連任。
第2選區郭國文此次面對綠營出身的無黨市議員陳昆和挑戰，雙方都有基層實力，陳猛攻沿海的光電問題、重批溪北地區缺乏建設，郭苦於應戰，仍以54.93％勝出。
第4選區前議長李全教以無黨籍身分力拚宿敵賴清德的子弟兵林宜瑾，李獲藍營奧援猛攻賴清德，新系議員猛以「黑金」回擊李，讓李打得辛苦，最終林宜瑾拉開差距獲57.48%。
第6選區民進黨王定宇面臨「最強里長」陳永和、國民黨由不分區立委轉戰區域立委的陳以信挑戰，雙陳夾攻下守住綠營票倉，以46.91%得票率3連霸。
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