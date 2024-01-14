聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴本命區 綠台南6席再度全壘打

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲鄭惠仁李文德謝進盛莊曜聰周宗禎／台南報導
台南第5選區民進黨立委林俊憲昨天為全台第1個自行宣布當選。圖／林俊憲競總提供
台南第5選區民進黨立委林俊憲昨天為全台第1個自行宣布當選。圖／林俊憲競總提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選民進黨賴清德順利當選總統，賴的本命區台南6席立委，民進黨再度「全壘打」，延續台南縣市合併以來紀錄，下屆市長綠營也勢在必得，賴的嫡系子弟兵林俊憲、正國會陳亭妃、湧言會王定宇3人順利當選，被視為未來台南百里侯熱門人選，地方人士預料，市長之戰將展開布局。

📢大選最速報

國民黨在台南提名4人挑戰立委，並於2和4選區支持無黨候選人，但參選5選區的市議員王家貞不符候選人資格，加上台南綠營基層組織強大，藍營猛攻的綠營執政缺失等議題沒發酵，無法撼動現任綠委。

第1選區國民黨新人周宏昌知名度相對不足，無黨籍魏耀乾雖具深綠背景，票源拓展有限，民進黨賴惠員以60.26%得票率勝出；第3選區陳亭妃在本屆立委得票率是全台區域立委最高，這次同樣獲70.14%高得票率；第5選區林俊憲對手只剩台灣雙語無法黨蕭燐洪，雙方實力懸殊，林仍衝出76.54%得票率輕鬆連任。

第2選區郭國文此次面對綠營出身的無黨市議員陳昆和挑戰，雙方都有基層實力，陳猛攻沿海的光電問題、重批溪北地區缺乏建設，郭苦於應戰，仍以54.93％勝出。

第4選區前議長李全教以無黨籍身分力拚宿敵賴清德的子弟兵林宜瑾，李獲藍營奧援猛攻賴清德，新系議員猛以「黑金」回擊李，讓李打得辛苦，最終林宜瑾拉開差距獲57.48%。

第6選區民進黨王定宇面臨「最強里長」陳永和、國民黨由不分區立委轉戰區域立委的陳以信挑戰，雙陳夾攻下守住綠營票倉，以46.91%得票率3連霸。

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委

延伸閱讀

2024總統結果出爐！賴清德得票率少蔡英文17％ 2關鍵數據雙下滑

賴清德得票率少蔡英文17%仍無法政黨輪替？ 雷倩2原因分析：藍營棄保失敗

2024總統大選開票結果／侯友宜嘉義家鄉失守得票率不到3成 賴清德拿下4成7獲勝

台南市立委開票結果／不斷拉開差距 王定宇自行宣布當選成功連任

相關新聞

誰當立法院長？ 「韓黃配」仍有懸念

立委選舉底定，出現自二○○八年實施「單一選區兩票制」、立委席次由二二五席縮減至一一三席以來，首次三黨不過半，國民黨雖然重...

新系重傷 北流、中流立委落馬

隸屬新潮流系的民進黨總統候選人賴清德當選，新系看似首度坐上大位，但新系立委候選人從台中以北都有人落馬，南流雖然穩住陣腳，...

新聞眼／國會制衡 藍最大黨無可迴避

二○二四立委選舉揭曉，民進黨無法延續國會過半，下屆立法院呈現三黨不過半局面。過去八年，國民黨雖是國會最大在野黨，但向來被...

基桃竹苗全贏、雙北增4席！藍北台勝仗 奠基國會最大黨

國民黨在總統大選遭挫，但在分裂投票效應下，區域立委卻有斬獲，雙北廿席立委，藍營搶到十一席，比本屆增加四席；桃竹苗綠營全軍...

各黨戰神進立院 藍有「韓謝」、白有「雙黃」

不分區立委選舉結果揭曉，藍綠白都有「話題人物」前進立法院，國民黨「最大咖」不分區立委當選人韓國瑜，可望力拚立法院龍頭、號...

白分走藍票 綠守住宜蘭立委

宜蘭立委陳歐珀因陷入im.B詐騙風波而退選，民進黨改提名縣議員陳俊宇參戰，雖然起步較晚，但經過6個月努力奮戰，民眾黨陳琬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。