國會洗牌 柯文哲：不會固定跟誰合作

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

立委選舉結果出爐，藍綠白席次重新洗牌，一一三席立委中，國民黨獲得五十二席、民進黨五十一席、民眾黨八席、無黨籍二席，時代力量席次歸零。藍綠白三黨都未過半，新國會將上演「新三國演義」。新國會三黨不過半，民眾黨成為關鍵少數，黨主席柯文哲說，未來不會固定只跟誰合作，會按照議題，講得有道理，就會支持。

二○二○年的立委選舉結果，一一三席中，民進黨取得六十一席，包括區域四十六席、原住民二席、不分區十三席；國民黨卅八席，區域廿二席、原住民三席、不分區十三席；民眾黨五席；時力三席；台灣基進一席。

這次選舉結果，民進黨只獲得五十一席，包括區域卅六席、原住民二席、不分區十三席，比上次下滑十席。藍白席次都成長，國民黨獲得五十二席，包括區域卅六席、原住民三席、不分區十三席，較上次大增十四席，民眾黨則增加三席。

攸關卅四席不分區立委席次分配的政黨票，由民進黨獲四九八萬一○六○票、得票占比百分之卅六點一五五六最多，其次是國民黨獲四七六萬四二九三票、得票占比百分之卅四點五八二二；民眾黨則獲三○四萬三三四票，得票占比百分之廿二點○六八六，其他政黨皆沒跨越政黨得票百分之五門檻，未分得席次。

時代力量黨主席王婉諭昨晚表示，非常抱歉讓大家失望，時力無法跨越門檻繼續留在國會為大家服務，同時也宣布決策委員全體總辭，未來將擇期再辦理改選，先由她本人代理黨主席，繼續處理相關黨務事宜。

王婉諭也說，改革的路上的確非常辛苦，時代力量選擇了一條艱辛、不容易的路，但是敗選沒有任何理由，就是應該要檢討、深刻反省，然後繼續保有勇氣，持續穩定向前行。

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