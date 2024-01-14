新聞眼／國會制衡 藍最大黨無可迴避

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四立委選舉揭曉，民進黨無法延續國會過半，下屆立法院呈現三黨不過半局面。過去八年，國民黨雖是國會最大在野黨，但向來被詬病「戰力」比小黨還弱，如今國民黨躍身為國會「實質」第一大黨，監督民進黨政府的力道必須加強，才不負選民賦予藍營制衡民進黨的期待。

這次大選，希望政黨輪替的民意超過五成，無奈藍白陣營分裂，選民在預期民進黨總統可能勝選的心理下，國會選舉就成了最後一道制衡民進黨的防線，部分選民雖然總統票投民進黨，但也出現分裂投票，將立委選票投給國民黨、民眾黨，避免民進黨再次上演行政、立法「整碗捧去」的戲碼。

回首過去八年，民進黨二度完全執政，總是透過國會席次優勢強渡關山，從大砍勞工七天假、粗暴通過軍公教年金改革的同時卻不敢觸碰勞保年改、大撒幣的前瞻計畫，再到高端採購合約封存卅年；一黨獨大的民進黨藉由國會「多數暴力」，阻擋在野黨發聲，民眾看在眼裡，早已厭惡。

選民在立委選舉，出現自主制衡、分裂投票。民進黨失去國會優勢，背後隱含的是人民對過去八年民進黨執政「一黨獨大」的不滿。

民進黨過去兩屆是國會多數，透過人數優勢，強勢輾壓在野黨，完全不尊重多元意見，選戰結果人民給予教訓。不過，國民黨在立法院的表現也常被批評「不夠力」，部分政策法案，如攸關行人地獄的交通平權、囤房稅2.0等議題，時代力量、民眾黨的表現都比國民黨搶眼，且各式國會評鑑，優秀立委小黨也往往榜上有名，國民黨則不乏「待觀察」立委。

新國會三黨不過半，藍營是國會實質最大黨，肩負監督執政黨的責任更大。

總統大選「藍白合」雖然破局，但民眾黨長期以來也批評綠營多數暴力；未來除了藍營要加強自身制衡民進黨的能量，藍白之間如何「合作」，共同監督執政黨，考驗藍國民黨與民眾黨的智慧，也是藍白陣營不可迴避的課題。

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