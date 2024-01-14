聽新聞
test
0:00 / 0:00

金馬選情冷戰 藍老將鐵板難撼動

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭／連線報導
國民黨立委陳玉珍（中）完成三連霸，與支持者激動地抱在一起。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍（中）完成三連霸，與支持者激動地抱在一起。記者蔡家蓁／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨老將陳雪生順利連任。圖／陳雪生辦公室提供
國民黨老將陳雪生順利連任。圖／陳雪生辦公室提供

金門、馬祖立委選戰選情偏冷，尋求連任的國民黨陳玉珍陳雪生實力相當堅強，讓對手難以撼動，兩人選戰策略都是「冷處理」。陳玉珍三連霸達陣，以2萬8846票大贏民眾黨尚文凱的1萬3177票，被問到下一步是否參選縣長？陳玉珍說，會先做好立委角色。

📢大選最速報

陳玉珍說，每張選票都是對她的信任，金門人純樸善良，立委權力是來自選民付託，這場選舉是人民的勝利、也是百姓的勝利。

金門投票率不到4成，尚文凱初試啼聲拿到1萬3177票，無黨籍候選人洪和成獲2168票。尚文凱是政治素人，得票雖敗猶榮，不少鄉親看好她能再接再厲，尚文凱說，希望陳玉珍能為金門爭取更多資源及預算。

政壇老將陳雪生拿3118票完成四連霸，不少人馬祖形容「這場選戰與其說是三腳督，不如說是一個人的武林」，選戰之初，陳雪生頻遭對手李問與曹爾凱連番攻擊，他始終老神在在，陳雪生一路穩扎穩打。

地方分析，連江縣黨部主委李問2019年就在馬祖蹲點，以「淡菜男孩」包裝人設，此次是他二度挑戰參選，獲得1382票，雖難撼動連江藍營的鐵板，多年深耕還是有斬獲，此次選戰小勝民眾黨曹爾凱8票。

李問說，他獲1382票，是近四分之一馬祖鄉親的支持，比4年前初到馬祖參選得700多票呈翻倍成長，會繼續發揮強而有力的監督。

2024選舉 2024立委選舉 陳玉珍 陳雪生 2024高屏離島立委

延伸閱讀

金門縣立委開票結果／陳玉珍三連霸達陣 是否選縣長她這樣說

連江縣立委開票結果／綠白夾殺藍殺出重圍！陳雪生自行宣布當選

金門縣立委開票結果／「藍白」雙姝較勁 陳玉珍自行宣布當選

影／民眾氣炸！說好的軍機輸運被取消 陳玉珍痛批民進黨介選奧步

相關新聞

顏寬恒復仇 盧秀燕「收回」中五

台中市8席立委大洗牌，民進黨賴清德贏得總統大選，但台中立委選舉「敗給」台中市長盧秀燕，綠委席次從6席掉到2席，綠委只剩蔡...

賴本命區 綠台南6席再度全壘打

2024大選民進黨賴清德順利當選總統，賴的本命區台南6席立委，民進黨再度「全壘打」，延續台南縣市合併以來紀錄，下屆市長綠...

高雄立委席次未能破蛋 藍營：努力不夠

民進黨這次立委選舉高雄再次全壘打，市長陳其邁感謝市民支持，讓民進黨8席立委全過關，未來將更謙虛傾聽民意，讓高雄成為世界高...

綠高雄8席全上 賴瑞隆高票 下屆市長呼聲高

民進黨高雄立委選戰此次再度八仙過海，除第6選區黃捷與第3選區李柏毅成功世代交替，順利連任的6名立委也成為2026高雄市長...

澎湖楊曜四連霸 台東黃建賓突圍

民進黨執政26年的屏東縣，區域立委一直是綠營「囊中物」，本屆選舉北區爭取3連霸的鍾佳濱，和南區前縣長潘孟安的子弟兵徐富癸...

賴坤成、劉櫂豪 再戰下任縣長？

屏東縣綠營長期執政，此次立委一役綠毫無懸念再次勝出；台東綠營賴坤成與脫黨的劉櫂豪對上國民黨黃建賓，選前評估3人差距甚微，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。