金馬選情冷戰 藍老將鐵板難撼動

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨老將陳雪生順利連任。圖／陳雪生辦公室提供

金門、馬祖立委選戰選情偏冷，尋求連任的國民黨陳玉珍、陳雪生實力相當堅強，讓對手難以撼動，兩人選戰策略都是「冷處理」。陳玉珍三連霸達陣，以2萬8846票大贏民眾黨尚文凱的1萬3177票，被問到下一步是否參選縣長？陳玉珍說，會先做好立委角色。

陳玉珍說，每張選票都是對她的信任，金門人純樸善良，立委權力是來自選民付託，這場選舉是人民的勝利、也是百姓的勝利。

金門投票率不到4成，尚文凱初試啼聲拿到1萬3177票，無黨籍候選人洪和成獲2168票。尚文凱是政治素人，得票雖敗猶榮，不少鄉親看好她能再接再厲，尚文凱說，希望陳玉珍能為金門爭取更多資源及預算。

政壇老將陳雪生拿3118票完成四連霸，不少人馬祖形容「這場選戰與其說是三腳督，不如說是一個人的武林」，選戰之初，陳雪生頻遭對手李問與曹爾凱連番攻擊，他始終老神在在，陳雪生一路穩扎穩打。

地方分析，連江縣黨部主委李問2019年就在馬祖蹲點，以「淡菜男孩」包裝人設，此次是他二度挑戰參選，獲得1382票，雖難撼動連江藍營的鐵板，多年深耕還是有斬獲，此次選戰小勝民眾黨曹爾凱8票。

李問說，他獲1382票，是近四分之一馬祖鄉親的支持，比4年前初到馬祖參選得700多票呈翻倍成長，會繼續發揮強而有力的監督。

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