游顥光復南投 陳秀寳力退強敵

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

南投立委第二選區（濁水線）是激戰區，國民黨游顥挑戰民進黨蔡培慧，昨晚7時蔡培慧先宣布敗選，游顥跟著宣布「光復南投」，感謝鄉親願意給「平凡的孩子」一個機會。彰化一選區民進黨陳秀寳面對國民黨阮厚爵挑戰，陳退強敵連任成功，她感性地說：「我的認真讓鄉親願意支持。」

投二選區去年3月補選，蔡培慧勝選為綠營攻下灘頭堡，民進黨寄望這次擴大戰果，黨主席賴清德喊出「南投全壘打」，希望一舉攻下兩席區域立委，未料，烏溪線鎩羽而歸，濁水線席次也不保，蔡培慧當選10個月立委黯然下台。蔡培慧說「先休息一陣子，祝福對手、希望南投會更好」。

游顥由縣長許淑華陪同觀看開票，最後勝出，和妻子、母親相擁。游顥說，他是一個「平凡的小孩」，也沒有事業，感謝鄉親願給他機會，也感謝許淑華扶持。

彰化一選區陳秀寳爭取連任勝出。陳秀寳說，她堅持正向選舉，會用好政見認真為地方發聲。阮厚爵表示努力不夠，會繼續努力服務民眾，讓鄉親肯定。

彰化一選區民進黨陳秀寳（中）面對國民黨阮厚爵挑戰，連任成功。記者林敬家／攝影

彰化一選區民進黨陳秀寳面對國民黨阮厚爵（圖）挑戰，連任成功。記者林敬家／翻攝

商品推薦