桃園／涂權吉要擴大服務 黃世杰遺憾未破魔咒

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨桃園市議員牛煦庭、涂權吉和「半個政治素人」邱若華在立委選舉初登板，就拉下民進黨和無黨籍現任立委，選舉結果甜美，過程卻是倒吃甘蔗、後來居上，展現續航力。3人昨晚都說，雖然辛苦，但未來絕不辜負選民所託，對手好政見也會幫忙實現。

1選區牛煦庭昨晚約7時自行宣布當選，現場歡聲雷動，最後勝差逾1.2萬票，桃園、龜山都贏，僅蘆竹略輸；他感謝鄉親支持，承諾繼續推動民進黨立委鄭運鵬提出的好法案，「只要是良法興國，都值得共同努力。」

牛煦庭說，跟鄭運鵬打仗非常辛苦，勝選關鍵是鄭選擇為黨喉舌，自己始終相信選區需要的是為民喉舌、爭取建設，做了清楚的路線和市場區隔。

鄭運鵬儘管敗北，但他說，以得票數來看，與8年前已有顯著進步，雖然大環境對他們非常不利，但有這樣的票數象徵一步一步改變。他還開玩笑說，從昨天開始，會以「鄭運鵬兒子的爸爸」身分先休息一下。

2選區開票結果最晚底定，晚間8時涂權吉才宣布當選，最終獲10萬3697票，僅以1229票險勝對手、民進黨現任立委黃世杰。

涂權吉在楊梅大勝超過1.6萬票，抵過沿海3區落後總和，昨晚他喜極而泣地說，擔任議員時沒機會去沿海3區服務，未來服務擴大範圍，要讓3區鄉親對他更認同、更有光榮感。

無緣破除「沿海一任魔咒」的黃世杰感謝所有力挺的人，他非常遺憾，自己努力不夠，楊梅落後較多，背後有藍綠結構和對手在地的問題，會虛心接受選舉結果。

邱若華以8萬1513票擊敗立委趙正宇的7萬6346票，2人在八德、復興旗鼓相當，趙贏大溪，但邱在中壢贏更多；昨晚邱確定勝選後馬上和趙通電話，承諾他的政見只要對鄉親有利的，未來會努力實現。

邱若華任議長邱奕勝服務處秘書3年，期間勤跑基層為民服務，邱也成為6選區十多年來首位女性立委。

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