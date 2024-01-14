白不分區8席 時力從立院消失

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統立委大選昨結束，總統選舉以有效票數一四○四萬八三一○票投出百分之七十一點八六的高投票率，但獲勝的民進黨總統當選人賴清德和第二的國民黨總統候選人侯友宜得票都不如上屆同黨候選人；柯文哲以民眾黨總統候選人獲三六九萬四六六票，但民眾黨的政黨票比例也從上屆約一成一，翻倍提升到這次約兩成二，時代力量則將在國會消失。

上屆大選蔡英文總統獲得逾八一七萬、得票率百分之五十七點一三，賴清德這次僅獲五五八萬六○一九票、得票率百分之四十點○五，少了超過二五八萬票。國民黨上次參選的韓國瑜則有五五二萬二一一九票、得票率百分之三十八點六一，侯友宜則以得票率百分之卅三點四九獲得四六七萬一○二一票，比四年前的韓國瑜還少了約八十五萬票。

攸關卅四席不分區立委席次分配的政黨票方面，民進黨獲得四九八萬一○六○票、得票率百分之卅六點一五五六最多，接下來是國民黨獲四七六萬四二九三票、得票占比百分之卅四點五八二二，民眾黨則獲得三○四萬三三四票，得票占比百分之廿二點○六八六。

國民黨和民進黨的不分區立委席次都維持和上次一樣，各獲十三席，民眾黨的政黨票成長最大，從上次的一五八萬八八○六票，這次提升到三○四萬三三四票，增加超過一四五萬票，立委席次由五席躍升到八席，成為關鍵第三黨，原本三席不分區立委的時代力量，這次未過政黨票百分之五門檻，未獲得不分區立委席次。

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