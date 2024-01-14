桃園全壘打 藍6席立委全贏

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園立委第6選區國民黨候選人邱若華（右）挑戰成功，從議長秘書變成國會新秀。記者陳俊智／攝影

2024年桃園市立委選舉國民黨不僅收復江山，還擊出全壘打，6席立委全贏，老將萬美玲、魯明哲及呂玉玲順利連任，新秀牛煦庭、涂權吉和邱若華挑戰成功。外界評估，國民黨執政桃園理性溫和，獲民眾黨支持者和中間選民肯定，成功複製市長張善政勝選模式協助立委勝選。

國民黨桃園立委席次開出紅盤，在地人士解讀，代表綠營過去對市長張善政的政治動作可能過激、引起反效果，民進黨主打台積電放棄設廠和SRF等議題、把矛頭指向市府，相關選區統統敗選，也算還了張善政一個公道。

1選區國民黨牛煦庭對上綠營2屆立委鄭運鵬，憑藉「公民小夜市」勤走地方訴說政治理念，「先陸後空」成功打動偏綠的蘆竹區選民，競選期間猛攻立委鄭運鵬前年市長選舉多項爭議，比照張善政，形塑理性、中間路線人設，最後勝出。

2選區涂權吉獲張善政多次站台，加深大票倉楊梅區選民印象，此區贏得夠多；涂猛攻觀音區SRF電廠爭議，喊話水利會還給農民，成功縮小沿海3區落後幅度，終於擊敗民進黨立委黃世杰，也跌破外界眼鏡。

3選區國民黨立委魯明哲政績斐然，這次綠營昔日對手、議員彭俊豪來勢洶洶，選情少了小綠攪局、多了小藍競爭，最後一周大造勢擺脫糾纏，順利連任。

4選區立委萬美玲在中央推動兒少法案，替地方學校爭取了不少建設經費，此次民進黨范綱祥攻勢頻頻，仍難動搖家長圈對她的支持度，冷處理爭議的策略也奏效。

5選區呂玉玲挑戰4連霸，遭民進黨劉仁照與民眾黨賴香伶夾殺，憑藉多年深耕地方替選民服務，以及張善政最後關頭幫忙衝刺，成功突圍。

6選區邱若華是桃園市議長邱奕勝姪女，形象清新，有議長動員力挺、無黨籍議員靠攏，和張善政多次幫忙。

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