基桃竹苗全贏、雙北增4席！藍北台勝仗 奠基國會最大黨

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨在總統大選遭挫，但在分裂投票效應下，區域立委卻有斬獲，雙北廿席立委，藍營搶到十一席，比本屆增加四席；桃竹苗綠營全軍覆沒，基隆由綠轉藍，北台立委席次除宜蘭依舊由綠營把持，其他幾乎都藍天再現，藍營在北台灣的席次大躍進，奠下藍營成為國會最大黨的根基。

桃竹苗立委席次國民黨大豐收，穩獲竹縣和苗縣三席，桃市更全壘打，比上屆多三席，其中新秀牛煦庭、邱若華倒吃甘蔗表現亮眼，分別擊敗現任立委鄭運鵬和趙正宇，重回藍天。新竹市立委選舉「四腳督」戰況緊繃，國民黨立委鄭正鈐在驚濤駭浪中以些微差距連任，擊敗民進黨林志潔和民眾黨支持的無黨籍候選人柯美蘭。

北市八席立委原本藍綠各四，選後藍五綠三，國民黨占優勢，台北市長蔣萬安未來首都執政更有主場優勢。藍營失守的三區中，第一選區士林北投區和第五選區中正萬華區都有泛藍內部矛盾，敗選早可預料；第二選區士林大同區雖綠營有初選心結，但該區是深綠票倉，藍營游淑慧也難插旗。

新北十二席原本綠營九席占絕對優勢，這次在「討厭民進黨」氛圍下，國民黨在第七選區板橋東、八選區中和及第十二選區汐止一路苦戰，其中最終翻轉，藍綠各六席，不再居於絕對弱勢。

其中，羅致政在選前爆出私密片和竊錄總統蔡英文和前行政院長蘇貞昌音檔爭議，他雖強調是中國深偽介選，仍不敵國民黨葉元之。中和、汐止兩選區皆爆「負爸爸」爭議，汐止「雲豹小公主」賴品妤雖不斷找黨內大咖輔選，但多項爭議讓負面印象深植人心，最終無力回天；國民黨對手廖先翔雖也曾因家中違建陷泥沼，但一路見招拆招，以些微差距勝出。

民進黨中和立委江永昌放棄連任後，成朝野兵家必爭之地。國民黨張智倫雖非現任立委，仍一路遭民進黨吳崢和民眾黨邱臣遠夾擊，過程中出現違建及失言風波，衝擊支持度；但因江永昌棄選後動員情況不佳，加上吳、邱都缺乏在地組織的支持，鐵票區重回藍營懷抱。

民進黨基隆立委蔡適應棄選，原提名人張秉鈞又因涉貪退選，民進黨臨時改提名鄭文婷，不敵國民黨林沛祥家族地方基礎，基隆綠地變藍天。

宜蘭民進黨陳俊宇臨危受命參選，雖然風波不斷，成為各方箭靶，仍在綠營大咖加持下，守住現任立委陳歐珀席次，沒有丟掉「民主聖地」關鍵一席。

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