「新科」立委／徐欣瑩吸中間選民 邱鎮軍轉戰成功

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新竹縣第一選區立委選舉開票出爐，最終由民調一路領先的國民黨候選人徐欣瑩（右5）勝出。記者黃羿馨／攝影

選舉結果出爐，新竹、苗栗縣都出現「新科」立委。竹縣第一選區由民調一路領先的「老面孔」國民黨選將徐欣瑩勝出，徐允諾進立法院修惡法、立好法，全力以赴為鄉親爭取新竹縣建設。苗栗縣第二選區，國民黨邱鎮軍成功從苗栗市長轉戰立委，他說，未來全力配合鍾東錦縣長政策、願景打拚。

被視為藍營鐵票倉的竹縣第一選區，範圍為新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉以及竹北市西區12里，即使竹北西區12個里和湖口鄉已湧入大批竹科家庭，選民結構改變，但地方觀察對於徐欣瑩仍願意支持，很大原因就是其理工背景。

徐欣瑩擁交通大學碩士、博士高學歷，還是全國第一位衛星大地測量領域女博士，學經歷符合竹科人期望。地方人士分析，徐雖曾離開國民黨，但她的理工背景，加上第三勢力、「柯流」崛起，不用藍白合就吸到中間選民選票，徐欣瑩的個人魅力加上政黨鐵票雙雙發威，這次輾壓對手。

邱鎮軍接棒立委徐志榮成功當選，成為新科立委之一，他說，特別感謝鄉親及縣長鍾東錦的支持，會兌現選舉政見，這次面對民進黨鋪天蓋地打壓，苗栗縣民展現高度智慧，沒有受到影響。值得注意的是，邱鎮軍留下苗栗市長空缺，將補選。

以無黨籍參選落敗的縣議員曾玟學昨晚說，在這場選戰中，可以看到苗栗人對改變的期待，也要謝謝選民，和民進黨以民主大聯盟的方式邀請他合作打這次選戰；這次努力的結果雖不如想像，但「請支持者可以失望，但不要絕望」，現在距離天亮還有一段路，大家還需要一路繼續往前走下去。

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