「新科」立委／徐欣瑩吸中間選民 邱鎮軍轉戰成功
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
選舉結果出爐，新竹、苗栗縣都出現「新科」立委。竹縣第一選區由民調一路領先的「老面孔」國民黨選將徐欣瑩勝出，徐允諾進立法院修惡法、立好法，全力以赴為鄉親爭取新竹縣建設。苗栗縣第二選區，國民黨邱鎮軍成功從苗栗市長轉戰立委，他說，未來全力配合鍾東錦縣長政策、願景打拚。
被視為藍營鐵票倉的竹縣第一選區，範圍為新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉以及竹北市西區12里，即使竹北西區12個里和湖口鄉已湧入大批竹科家庭，選民結構改變，但地方觀察對於徐欣瑩仍願意支持，很大原因就是其理工背景。
徐欣瑩擁交通大學碩士、博士高學歷，還是全國第一位衛星大地測量領域女博士，學經歷符合竹科人期望。地方人士分析，徐雖曾離開國民黨，但她的理工背景，加上第三勢力、「柯流」崛起，不用藍白合就吸到中間選民選票，徐欣瑩的個人魅力加上政黨鐵票雙雙發威，這次輾壓對手。
邱鎮軍接棒立委徐志榮成功當選，成為新科立委之一，他說，特別感謝鄉親及縣長鍾東錦的支持，會兌現選舉政見，這次面對民進黨鋪天蓋地打壓，苗栗縣民展現高度智慧，沒有受到影響。值得注意的是，邱鎮軍留下苗栗市長空缺，將補選。
以無黨籍參選落敗的縣議員曾玟學昨晚說，在這場選戰中，可以看到苗栗人對改變的期待，也要謝謝選民，和民進黨以民主大聯盟的方式邀請他合作打這次選戰；這次努力的結果雖不如想像，但「請支持者可以失望，但不要絕望」，現在距離天亮還有一段路，大家還需要一路繼續往前走下去。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言