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蘇巧慧行情漲 蘇系布局新北市長

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭江婉儀劉懿萱／新北報導
民進黨立委蘇巧慧漂亮連任，被綠營視為2026市長選戰熱門人選。記者李定宇／攝影
民進黨立委蘇巧慧漂亮連任，被綠營視為2026市長選戰熱門人選。記者李定宇／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024立委新局出爐，牽動綠營派系力量消長，及藍綠陣營2026新北市長布局。民進黨新北立委蘇巧慧大勝對手國民黨洪佳君，累積更上一層樓政治行情，被看好是下屆百里侯熱門人選。國民黨立委洪孟楷順利連任，實力被認證，國民黨立委羅明才八連霸達陣，他選前曾發豪語「我拿15萬票就選新北市長」，下一步動向被關注。

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新北市有12席立委，是全國各縣市之最，2008、2012年立委選舉，國民黨拿下10席，民進黨僅2席；2016年，民進黨與時代力量攻下10席，國民黨萎縮到剩2席；2020年，民進黨拚下9席，國民黨有3席。

新北樹林、鶯歌選區此次是「二個女人的戰爭」，國民黨洪佳君要為老公黃志雄復仇，蘇巧慧則是為下一屆新北市長備戰。

蘇巧慧有現任優勢，有父親、前閣揆蘇貞昌當後盾，被看好是政壇潛力股，蔡英文總統日前輔選還喊出「讓蘇巧慧衝出新北最高票」。

民進黨蘇系根基在新北，新北蘇系立委包括吳秉叡、蘇巧慧及張宏陸，此次3人都過關，牽動下屆新北市長布局。蘇巧慧、吳秉叡都有更上一層樓企圖心，漂亮連任讓他們在接下來綠營市長初選競爭中取得制高點。

藍軍這方，七年級洪孟楷順利連任，洪形象好、戰鬥力強，勤跑地方建設，被認為是藍營有未來性的新世代。國民黨林德福完成七連霸、羅明才八連霸，地方實力也不容小覷。

洪孟楷得票數15萬8596票，大贏對手何博文5萬2142票，不僅是新北立委第一高票，也是全國第一高票。

國民黨立委候選人洪孟楷連任成功，而且是全國最高票。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委候選人洪孟楷連任成功，而且是全國最高票。記者劉懿萱／攝影

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