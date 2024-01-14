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白分走藍票 綠守住宜蘭立委

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭立委由民進黨陳俊宇（中）勝出，他說未來會跟可敬對手尋求合作建設宜蘭。記者陳敬丰／攝影
宜蘭立委由民進黨陳俊宇（中）勝出，他說未來會跟可敬對手尋求合作建設宜蘭。記者陳敬丰／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

宜蘭立委陳歐珀因陷入im.B詐騙風波而退選，民進黨改提名縣議員陳俊宇參戰，雖然起步較晚，但經過6個月努力奮戰，民眾黨陳琬惠分走逾20%選票，加上民進黨全力輔選，終於挺過im.B詐欺風波，為民進黨和正國會守住「民主聖地」宜蘭立委席次。競總副主委陳金德說，這次勝選吹起反攻的號角，下一步就是2026年奪回縣長寶座。

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國民黨黃琤婷表示，宜蘭縣民透過自由意志的選擇，展現民主聖地的宜蘭價值，是最大贏家；未來仍會繼續看守縣民權益；她也希望陳俊宇兌現選舉期間對宜蘭建設的承諾，不分黨派和縣府共同努力造福宜蘭。

陳琬惠除祝賀陳俊宇當選，也希望陳未來能實現建設宜蘭的政見，她會繼續為宜蘭服務。

陳歐珀本欲爭取立委四連霸，卻爆出疑似與im.B詐騙集團往來風波，在黨內外壓力下，只能火速宣布退選止血；民進黨中央改提名與他同屬正國會系統的陳俊宇上陣，兩人是叔姪關係，陳歐珀的班底人力全數投入輔選，包括幫忙跑行程及下鄉拜票等，很快就定位。

「楊桃集貨場變成農舍自住」陰影卻從陳俊宇參選，一直到選舉結束，對手以「楊桃館」、「拿公款蓋公館」大做文章，讓他一路逆風。陳俊宇為此兩度道歉，以2015年的不起訴書自證清白，穩住選情，加上幾波議題強攻，點出國民黨對手黃琤婷的質詢少，強打對手「懶惰」等負面形象，終在投票前最後1個月挽回頹勢。

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