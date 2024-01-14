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藍票倉難撼動 花蓮傅崐萁連任

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
國民黨花蓮立委傅崐萁（中）被對手猛攻夫妻輪政，面臨蕭美琴助選旋風，仍連任成功。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮立委傅崐萁（中）被對手猛攻夫妻輪政，面臨蕭美琴助選旋風，仍連任成功。記者王燕華／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

藍大於綠的花蓮，立委不意外仍由國民黨傅崐萁連任。傅經營地方許久，深知花蓮人對交通建設的期盼，這次以「決戰花東快」為競選主軸，選前找來中央官員視察交通建設，也與國民黨總統候選人侯友宜、前總統馬英九「融冰」合體造勢，鞏固藍營選票，擊敗民進黨張美慧，成功延續「傅家王朝」。

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傅崐萁昨晚6點30分牽縣長妻子徐榛蔚的手抵達競總，自行宣布當選。他感謝鄉親支持，也向民眾黨主席柯文哲喊話，選後一定要藍白合，發揮最大監督力道，才能導正國家不走偏。他也感謝花蓮鄉親再給他一次機會，他一定全力以赴，導正國家對東台灣所謂的偏鄉資源不足及長期的忽視，全力爭取花蓮人期盼的重大建設。

張美慧說，花蓮藍綠政治板塊相差懸殊是事實，但她認是個人努力不夠，呼籲傅崐萁與徐榛蔚一定要善待花蓮人。這次選舉的結果代表須更努力。

傅崐萁曾任4屆立委、2屆縣長，夫妻基層實力雄厚。這次選戰由民進黨縣議員張美慧挑戰，聯手台中、彰化、新北黨籍候選人，主攻傅家豪宅涉及違法使用農地，還把傅家列入「四大黑金家族」，重批徐榛蔚接棒夫婿傅崐萁入主縣府、夫妻輪流執政4屆十多年縣長，喊話「花蓮需要改變」。

對民進黨攻勢，選情本就穩定領先的傅崐萁始終冷處理，不正面交鋒，避免炒熱對手選情；另一方面，他充分發揮最擅長的組織戰，啟動80場以鄉鎮村里為單位的「固本」會議，透過綿密基層組織，宣傳中央問政及地方建設政績，固守票源。

花蓮立委民進黨候選人張美慧敗選，呼籲傅崐萁與徐榛蔚善待花蓮人。記者王思慧／攝影
花蓮立委民進黨候選人張美慧敗選，呼籲傅崐萁與徐榛蔚善待花蓮人。記者王思慧／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委 傅崐萁 張美慧

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